Tuyển Việt Nam có mặt tại Malaysia; LĐBĐ Lào đề nghị công an điều tra nghi án bán độ tại ASEAN Cup 2026

Cầu thủ Malaysia tuyên bố cần 200% sức lực để đánh bại tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup; Đội tuyển Ấn Độ rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 để ưu tiên đá giao hữu với Brazil; Zidane đưa nhà vô địch 1998 trở lại tuyển Pháp... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (14/8).

Tuyển Việt Nam có mặt tại Malaysia, sẵn sàng cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026

Tối 13/8, đội tuyển Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Kuala Lumpur, chính thức bước vào hành trình chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam đặt chân xuống sân bay Kuala Lumpur. Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo người hâm mộ Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại đây. Theo lịch trình, đội sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều 14/8 để làm quen với mặt sân cỏ lá dày tại sân vận động Kuala Lumpur có sức chứa 18.000 chỗ ngồi.

Với tinh thần quyết tâm cao độ, “Những chiến binh sao vàng” đang hướng tới kết quả thuận lợi trước trận lượt về diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 19/8 tới.

Cầu thủ Malaysia tuyên bố cần 200% sức lực để đánh bại tuyển Việt Nam

Trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào ngày 16/8, cầu thủ chạy cánh Pavithran Gunalan của Malaysia đã lên tiếng thừa nhận sức mạnh đáng gờm của đội tuyển Việt Nam.

Pavithran Gunalan cho rằng Malaysia cần phải thi đấu với “200% sức lực” trước đội tuyển Việt Nam. Ảnh: ASEAN Football

Ngôi sao trẻ 21 tuổi khẳng định, Malaysia phải thi đấu với “200% sức lực” và giữ sự tập trung cao độ mới có cơ hội giành chiến thắng trước đương kim vô địch. Dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe, Pavithran đang có phong độ cao với sự tự tin lớn sau khi trực tiếp ghi bàn giúp Malaysia vượt qua vòng bảng.

Dù rất tôn trọng đối thủ, cầu thủ này nhấn mạnh toàn đội sẽ bước vào trận đấu với tinh thần kỷ luật và quyết tâm cao nhất để hướng tới kết quả thuận lợi trên sân nhà Kuala Lumpur.

Đội tuyển Ấn Độ rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) vừa gây bất ngờ lớn khi quyết định rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup 2026 để dồn sức cho trận giao hữu lịch sử với đội tuyển Brazil vào ngày 3/10 tới tại Kolkata.

Ấn Độ rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Getty

Dù từng có ý định chia lực lượng, nhưng ràng buộc về lịch trình trong dịp FIFA Days đã khiến họ buộc phải từ bỏ giải đấu Đông Nam Á mở rộng. Sự rút lui của Ấn Độ - đội nằm cùng bảng A với Indonesia, Malaysia và Singapore - đang đẩy ban tổ chức vào tình thế khó khăn trong việc tìm kiếm phương án thay thế, sau khi Trung Quốc cũng từ chối tham dự trước đó.

Quyết định này không chỉ làm xáo trộn thể thức của bảng đấu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch phân chia cơ cấu giải thưởng của giải đấu sắp khởi tranh vào tháng 9 tới.

Liên đoàn bóng đá Lào đề nghị công an điều tra nghi án bán độ

Sau khi khép lại vòng bảng ASEAN Cup 2026 với chuỗi 4 trận toàn thua, để thủng lưới tới 20 bàn cùng nhiều biểu hiện khó hiểu như thẻ đỏ, đá phản lưới nhà hay pha xử lý lơi lỏng của thủ môn, Liên đoàn Bóng đá Lào (LFF) đã chính thức gửi công văn yêu cầu Bộ Công an vào cuộc điều tra.

Đội tuyển Lào bị đề nghị điều tra cả 4 trận đấu ở bảng B, ASEAN Cup 2026.

Qua quá trình rà soát nội bộ và làm việc với các thành viên, LFF phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nghi có dàn xếp tỷ số trong cả 4 trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Dù chưa đưa ra kết luận cụ thể hay nêu đích danh cá nhân nào, động thái này cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của bóng đá Lào trong việc làm sạch bộ máy tổ chức.

Zidane đưa nhà vô địch 1998 trở lại tuyển Pháp

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) vừa chính thức công bố ban huấn luyện mới của đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của HLV Zinedine Zidane.

Zidane và Barthez từng cùng tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và Euro 2000 trước khi tái ngộ trong ban huấn luyện Les Bleus.

Đáng chú ý, chiến lược gia sinh năm 1972 đã đưa người đồng đội cũ từng vô địch World Cup 1998, Fabien Barthez trở lại trung tâm Clairefontaine trong vai trò huấn luyện viên thủ môn. Quyết định này cho thấy xu hướng xây dựng ê-kíp dựa trên những người quen cũ và ăn ý từng làm nên thành công của Zidane trong quá khứ.

Sự tái ngộ sau gần ba thập niên giữa hai huyền thoại bóng đá Pháp được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn động lực và làn gió mới, giúp “Les Bleus” bước vào chu kỳ thành công dưới triều đại mới.

HS