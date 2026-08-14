Điền kinh Thanh Hóa thi đấu ấn tượng tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia U20 & U23 năm 2026

Sau những ngày tranh tài tại tỉnh Cà Mau, các VĐV trẻ Thanh Hóa giành 12 huy chương, gồm 5 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026.

Đội tiếp sức hỗn hợp 4x400m (lứa tuổi U20) của Thanh Hóa giành HCV.

Giải vô địch Điền kinh quốc gia U20 và U23 năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 14/8, quy tụ hàng trăm VĐV xuất sắc đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Đây là giải đấu nhằm rà soát, đánh giá công tác đào tạo trẻ, đồng thời tuyển chọn lực lượng VĐV tài năng bổ sung cho đội tuyển quốc gia.

Tham gia tranh tài ở nhóm tuổi U20, đoàn Thanh Hóa đã có những màn thể hiện ấn tượng ở các cự ly ngắn, tiếp sức, rào và nội dung phối hợp, nhảy sào.

Nguyễn Hữu Dương ghi dấu ấn với tấm HCV ở nội dung 8 môn phối hợp nam.

Dấu ấn đậm nét nhất của đoàn Thanh Hóa thuộc về VĐV Nguyễn Hữu Dương ở nội dung 8 môn phối hợp nam. Thi đấu bản lĩnh và ổn định qua từng phần thi, Dương đã xuất sắc giành HCV với tổng 5.504 điểm.

VĐV Phạm Quốc Anh lập cú đúp HCV khi xuất sắc về nhất ở nội dung 400m rào nam (thành tích 53.92 giây); sau đó cùng đồng đội (Phạm Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Ngọc Thảo My) giành HCV nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x400m (thành tích 3:33.92).

Nữ VĐV Lê Thị Thảo bứt tốc ấn tượng để giành HCV nội dung 200m nữ (24.59 giây), đồng thời đoạt HCB ở cự ly 100m nữ (12.12 giây) và HCB tiếp sức 4x400m nữ.

Hà Uyên (giữa) và Ngọc Diễm (trái) lần lượt giành HCV và HCB ở nội dung nhảy sào nữ.

Ở nội dung nhảy sào nữ, VĐV Lê Thị Hà Uyên đoạt HCV (3.40m), Lê Thị Ngọc Diễm giành HCB (3.00m).

Ngoài ra, đoàn Thanh Hóa còn giành thêm 2 HCB của Nguyễn Xuân Phú (400m nam - 48.37 giây) và đội tiếp sức 4x400m nữ (Trương Thảo Nguyên, Nguyễn Ngọc Thảo My, Phạm Thị Ánh Tuyết, Lê Thị Thảo).

3 HCĐ thuộc về Quách Ngọc Minh (400m rào nam - 54.59 giây), Trương Thảo Nguyên (800m nữ - 2:23.69) và Phạm Anh Tuấn (nhảy sào nam - 3.60m).

Hoàng Sơn