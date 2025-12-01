U11 Việt Hùng Thanh Hóa giành ngôi Á quân giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng khu vực miền Bắc 2025

Dù đã thi đấu đầy quả cảm và tạo nên màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức, U11 Việt Hùng Thanh Hóa đã kém may mắn hơn đối thủ trong loạt sút luân lưu, qua đó giành ngôi Á quân tại Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng khu vực miền Bắc tranh Cúp Bắc Ninh FC 2025.

Chiều 01/12, trận chung kết trong mơ của lứa tuổi U11 giữa Việt Hùng Thanh Hóa và CLB Hà Nội đã diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao.

Trận chung kết lứa tuổi U11 là cuộc tái đấu đầy duyên nợ giữa Việt Hùng Thanh Hóa và CLB Hà Nội - đối thủ mà đại diện xứ Thanh từng đánh bại tại vòng bảng. Tính chất quan trọng của trận tranh cúp khiến cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm cao độ.

Trong phần lớn thời gian hiệp 1, U11 CLB Hà Nội là đội kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra sức ép lớn lên phần sân của Việt Hùng Thanh Hóa. Sau nhiều nỗ lực cản phá xuất sắc của thủ thành Việt Phong, lưới của đội bóng xứ Thanh đã rung lên ở phút 13 sau pha dứt điểm tinh quái của Đức Minh bên phía Hà Nội.

Tuy nhiên, bản lĩnh của các cầu thủ nhí Thanh Hóa sớm được khẳng định. Chỉ 3 phút sau bàn thua, từ pha đá phạt góc khó chịu của Đức Anh, Minh Quân đã chớp thời cơ dứt điểm chính xác, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Bước sang hiệp 2, thế trận trở nên kịch tính hơn. Phút 27, may mắn mỉm cười với U11 Việt Hùng Thanh Hóa khi cú đá biên từ xa của Đức Anh đưa bóng đập xà ngang, dội ngược vào người thủ môn đối phương bay vào lưới, giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 2-1.

Bị dẫn ngược, CLB Hà Nội dồn toàn lực tấn công với những cú sút xa uy lực. Dù thủ môn Việt Phong đã chơi một trận xuất thần, nhưng anh cũng đành bất lực trước siêu phẩm sút xa của Trường An ở phút 36.

Hòa 2-2 sau 40 phút thi đấu chính thức nghẹt thở, hai đội buộc phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu 6m. Tại đây, may mắn đã không đứng về phía thầy trò HLV Thành Đạt khi U11 Việt Hùng Thanh Hóa để thua sát nút 5-6 sau 8 lượt sút cân não, qua đó ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cao cúp vô địch.

Dù không thể bước lên bục cao nhất, nhưng hành trình của U11 Việt Hùng Thanh Hóa tại giải đấu năm nay rất đáng khen ngợi. Khởi đầu chệch choạc với trận thua 1-3 trước U11 Công an Hà Nội ở vòng bảng, thầy trò HLV Thành Đạt đã thể hiện bản lĩnh kiên cường khi thắng liền 2 trận sau đó trước chính U11 CLB Hà Nội (2-1) và Ngọc Hùng Hà Nội (5-1) để lách qua khe cửa hẹp. Tại bán kết, đội tiếp tục vượt qua chủ nhà U11 HVL Bắc Ninh với tỷ số 2-1.

Giải đấu tại Bắc Ninh lần này là trải nghiệm quý giá với các cầu thủ nhí Việt Hùng Thanh Hóa.

Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng khu vực miền Bắc tranh Cúp Bắc Ninh FC 2025 là sân chơi quy mô, quy tụ 8 đội bóng U11 và 4 đội U13 hàng đầu khu vực như Hà Nội, Thể Công Viettel, Thái Nguyên, Bắc Giang... Đây là hoạt động chào mừng Lễ hội chùa Long Hoa và Lễ Thánh hóa Thành hoàng làng thôn Phù Xá năm 2025.

Đối với U11 Việt Hùng Thanh Hóa, ngôi Á quân tại giải đấu này là bước chạy đà quan trọng nhằm rà soát lực lượng, tích lũy kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu lớn hơn là Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc diễn ra vào năm 2026.

