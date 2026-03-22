Tỷ phú Elon Musk đề nghị trả lương cho nhân viên an ninh sân bay Mỹ giữa bế tắc ngân sách

Ngày 21/3, tỷ phú công nghệ Elon Musk gây chú ý khi công khai đề nghị chi trả lương cho các nhân viên an ninh sân bay Mỹ trong bối cảnh chính phủ liên bang rơi vào tình trạng bế tắc ngân sách liên quan đến Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Theo đó ông Musk cho biết, mong muốn hỗ trợ các nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), những người đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc chậm cấp ngân sách. Ông cho hay: “Tôi muốn đề nghị trả lương cho các nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải trong thời gian này, khi mà bế tắc ngân sách đang gây tác động tiêu cực đến cuộc sống của rất nhiều người Mỹ tại các sân bay trên toàn quốc”.

Tình trạng gián đoạn ngân sách đã kéo dài từ giữa tháng 2, buộc hàng chục nghìn nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải phải làm việc mà không được trả lương. Hệ quả là nhiều sân bay trên khắp nước Mỹ rơi vào cảnh quá tải, với thời gian chờ kiểm tra an ninh kéo dài bất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến hành khách và hoạt động hàng không.

Theo số liệu từ Bộ an ninh nội địa Mỹ, cơ quan An ninh Vận tải hiện có khoảng 65.000 nhân viên, với tổng quỹ lương hằng năm ước tính dao động từ 2,5 đến 3 tỷ USD. Tuy nhiên, việc thiếu ngân sách đã khiến hơn 300 nhân viên rời bỏ công việc kể từ khi tình trạng đóng cửa bắt đầu vào ngày 14/2. Đồng thời, số ca nghỉ việc đột xuất cũng tăng mạnh, phản ánh áp lực tài chính và tâm lý ngày càng lớn đối với lực lượng này.

Các nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ phải làm việc mà không được trả lương do chính phủ bế tắc ngân sách. Ảnh: Reuters.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng bế tắc xuất phát từ bất đồng tại Quốc hội Mỹ. Các nghị sĩ Dân chủ từ chối thông qua ngân sách mới cho Bộ An ninh Nội địa nếu không có những thay đổi trong cách thức hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, đặc biệt liên quan đến các chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép. Họ yêu cầu hạn chế hoạt động tuần tra, cấm đặc vụ đeo khẩu trang và buộc phải có lệnh tòa khi thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tài sản tư nhân.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cảnh báo cứng rắn. Ngày 22/3, ông tuyên bố có thể triển khai các đặc vụ thuộc lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan ICE tới các sân bay nhằm duy trì an ninh, nếu Quốc hội không nhanh chóng thông qua ngân sách cho lĩnh vực hàng không.

Đề xuất của Elon Musk, dù chưa rõ khả năng thực thi về mặt pháp lý và cơ chế, vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, khi phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng ngân sách cũng như những tác động trực tiếp tới đời sống người lao động và hệ thống giao thông hàng không Mỹ.

Thu Uyên

Nguồn: AFP.