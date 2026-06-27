Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ tăng, thâm hụt thương mại hàng hóa lên mức cao nhất trong hơn một năm

Kết quả một cuộc thăm dò mới cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng lên trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm và thị trường phản ứng tích cực trước thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, cùng các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: PBS

Khảo sát do McLaughlin & Associates thực hiện từ ngày 17-23/6 với 1.000 cử tri có khả năng tham gia cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ cho thấy 50% số người được hỏi ủng hộ cách điều hành của Tổng thống Trump, trong khi 46% không tán thành.

Trong số những người nắm được nội dung thỏa thuận ngừng bắn, 51% bày tỏ ủng hộ. Đáng chú ý, 76% đồng tình với điều khoản yêu cầu Iran không phát triển vũ khí hạt nhân và chấp nhận các cuộc thanh sát quốc tế, trong khi 75% ủng hộ việc Tehran chấm dứt tài trợ cho các tổ chức mà Washington coi là khủng bố cũng như các hoạt động nhằm vào Israel và các nước khác.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy sự khác biệt về mức độ ủng hộ giữa các nhóm cử tri theo dõi các nguồn thông tin khác nhau. Trong nhóm chủ yếu tiếp cận các kênh truyền thông bảo thủ, tỷ lệ ủng hộ thỏa thuận đạt 72%, trong khi ở nhóm theo dõi các hãng truyền thông thiên về cấp tiến là 35%. Theo giới phân tích, mức tín nhiệm của Tổng thống Trump được cải thiện trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, giá dầu giảm và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz dần trở lại bình thường.

Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ trong tháng 5/2026 tăng cao nhất trong hơn một năm. Ảnh: The Hindu

Trong khi đó, số liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 26/6 cho thấy, thâm hụt thương mại hàng hóa trong tháng 5/2026 tăng 27,4% so với tháng trước, lên 105,8 tỷ USD - mức cao nhất trong hơn một năm. Xuất khẩu giảm 5,4%, chủ yếu do kim ngạch dầu thô đi xuống, trong khi nhập khẩu tăng 3,6%, dẫn đầu là nhóm máy tính, chất bán dẫn và thiết bị viễn thông.

Báo cáo cũng cho thấy các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tăng dự trữ hàng hóa và nguyên liệu nhằm ứng phó nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và áp lực giá cả. Dự kiến, số liệu thương mại đầy đủ của Mỹ trong tháng 5 sẽ được công bố vào ngày 7/7.

Minh Phương

Nguồn: NY Times, Reuters