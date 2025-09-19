Tuyển Việt Nam nhận tin không vui từ FIFA; Rashford tìm lại chính mình

Nguyễn Filip mắc sai lầm,CAHN hòa tiếc nuối trước đội hình 2 của Beijing Guoan; Tài năng điền kinh Việt Nam bất ngờ giải nghệ ở tuổi 20; Kết quả Champions League: Haaland lập kỷ lục, Rashford tìm lại chính mình... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (19/9).

Kết quả Champions League: Haaland lập kỷ lục, Rashford tìm lại chính mình

Rạng sáng 19/9, loạt trận vòng phân hạng Champions League tiếp tục chứng kiến những trận cầu bùng nổ.

Haaland (giữa) liên tục ghi bàn cho Man City.

Tại Etihad, Erling Haaland khẳng định vị thế “cỗ máy ghi bàn” khi mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Napoli. Với bàn thắng này, Haaland chạm mốc 50 pha lập công chỉ sau 49 trận tại Champions League – kỷ lục nhanh nhất lịch sử giải đấu, vượt xa Ruud van Nistelrooy (62 trận).

Trận đấu còn chứng kiến thẻ đỏ sớm của Di Lorenzo khiến Napoli sụp đổ, trong khi De Bruyne dính chấn thương phải rời sân.

Rashford toả sáng trong ngày trở lại nước Anh.

Ở nước Anh, Marcus Rashford trở thành người hùng khi lập cú đúp giúp Barcelona đánh bại Newcastle 2-1. Tiền đạo người Anh đang tìm lại phong độ với 2 bàn và 1 kiến tạo trong 2 trận gần nhất, tỏa sáng đúng lúc khi Lamine Yamal vắng mặt.

Frankfurt bất ngờ vươn lên dẫn đầu vòng phân hạng Champions League.

Trong khi đó, Frankfurt tạo bất ngờ lớn khi vùi dập Galatasaray 5-1 để tạm chiếm ngôi đầu vòng phân hạng, vượt qua cả PSG. Sau khi bị dẫn trước, đội bóng Đức bùng nổ với 3 bàn trong hiệp một và 2 bàn ở hiệp hai, trong đó Burkardt lập cú đúp. Đây là chiến thắng đậm nhất lịch sử Champions League của Frankfurt.

Tuyển Việt Nam nhận tin không vui từ FIFA

Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 9/2025, đội tuyển Việt Nam tụt 1 bậc xuống hạng 114 thế giới dù không thi đấu quốc tế, do Libya toàn thắng ở vòng loại World Cup và vươn lên mạnh mẽ. Indonesia, Malaysia và Thái Lan đều cải thiện điểm số, đặc biệt Indonesia chỉ còn kém Việt Nam 12 điểm.

Thứ hạng của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FIFA).

Ở nhóm đầu, Argentina mất ngôi số 1 sau khi thua Ecuador, tụt xuống hạng 3. Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu nhờ hai chiến thắng tại vòng loại World Cup, còn Pháp leo lên vị trí thứ 2. Top 10 thế giới còn có Anh, Bồ Đào Nha, Brazil, Hà Lan, Bỉ, Croatia và Italy.

Nguyễn Filip mắc sai lầm, CAHN hòa tiếc nuối trước đội hình 2 của Beijing Guoan

Trong trận ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025/26 tối 18/9, CAHN chỉ có trận hòa 2-2 trên sân Beijing Guoan dù chơi lấn lướt và tạo hàng loạt cơ hội.

CLB CAHN đã chơi nỗ lực.

Đội chủ nhà tung đội hình 2, trong khi CAHN xuất phát với lực lượng mạnh nhất. Vitao mở tỷ số ở phút 15, nhưng sự phung phí cơ hội khiến đại diện Việt Nam không thể nhân đôi cách biệt.

Bước sang hiệp 2, sai lầm phòng ngự và pha chuyền hỏng tai hại của thủ môn Nguyễn Filip giúp Guoan dẫn ngược 2-1. Dù China kịp gỡ hòa ở phút 73 và Alan suýt ghi bàn, CAHN vẫn bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Kết quả 2-2 vừa đáng tiếc vừa đáng khen, nhưng rõ ràng thầy trò HLV Mano Polking có thể làm tốt hơn để giành 3 điểm trọn vẹn.

Tài năng điền kinh Việt Nam bất ngờ giải nghệ ở tuổi 20

Điền kinh Việt Nam vừa mất đi niềm hy vọng tốc độ khi Trần Thị Nhi Yến xin dừng sự nghiệp để tập trung cho việc học, chuẩn bị du học từ tháng 10/2025.

Trần Thị Nhi Yến (trái) và Hà Thị Thu trên đường chạy tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025. Ảnh: Đức Đồng.

Chính thức bước vào thể thao đỉnh cao năm 2022, Nhi Yến nhanh chóng gặt hái loạt thành tích ấn tượng: HCV Đại hội TDTT toàn quốc, 2 kỷ lục trẻ quốc gia, HCĐ SEA Games 32 và HCB châu Á U20. Tuy nhiên, chấn thương dai dẳng khiến cô không thể duy trì phong độ.

Tại các giải trong năm 2025, thành tích 100m – 200m của Nhi Yến đều sa sút, lép vế trước Hà Thị Thu. Dù quyết định giải nghệ gây tiếc nuối, song giới chuyên môn thừa nhận đây là lựa chọn hợp lý, khi cô khó giữ vị thế số 1 ở nội dung tốc độ.

Tin vắn nổi bật: - Donnarumma rời PSG sang Man City với giá 26 triệu bảng, nhận lương 15 triệu euro/năm, trở thành thủ môn lương cao nhất Premier League. - Jose Mourinho chính thức trở lại Benfica sau 25 năm, ký hợp đồng đến hết mùa 2026/27 kèm điều khoản xem xét lại sau mùa 2025/26. Trong lễ ra mắt, ông nhấn mạnh trách nhiệm, sự tập trung và khát vọng cống hiến cho CLB. - Sydney McLaughlin-Levrone lập kỳ tích ở Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 khi chạy 400m nữ trong 47 giây 78, trở thành người thứ hai trong lịch sử chinh phục mốc dưới 48 giây, sau 39 năm chờ đợi.

