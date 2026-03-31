Tuyên truyền về phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”

Ngày 31/3, tại xã Hoằng Lộc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tuyên truyền về phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2026.

Tại hội nghị, hơn 240 đại biểu là lãnh đạo xã Hoằng Lộc, công chức cơ quan MTTQ xã và các thành viên Ban công tác Mặt trận 34 khu dân cư, đã được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh truyền đạt các chuyên đề về phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, gồm: các văn bản của Trung ương, của tỉnh về phong trào; vai trò của Ủy ban MTTQ tỉnh trong công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai gắn với triển khai thực hiện phong trào; đồng thời, giới thiệu, tuyên truyền những sáng kiến, ý tưởng tiêu biểu được Ủy ban MTTQ tỉnh biểu dương trong giai đoạn 2021-2024.

Hội nghị truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ Mặt trận cơ sở, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư để triển khai tuyên truyền, thực hiện hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” gắn với việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ, các tổ chức thành viên của mặt trận chủ trì, phát động, đặc biệt là 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả ở cộng đồng dân cư để thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã.

Phan Nga