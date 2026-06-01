Tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước và Luật An toàn giao thông

Thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền phòng, chống tai nạn đuối nước ở trẻ em; Luật an toàn giao thông và chương trình nghệ thuật Xiếc “Vũ điệu rừng xanh” cho các cháu học sinh.

Đại tá Trần Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đại biểu, dự.

Phòng PC07 Công an tỉnh truyền thông sinh động phòng chống tai nạn đuối nước bằng tiểu phẩm.

Mùa hè là thời điểm nhu cầu vui chơi, giải nhiệt của trẻ em tăng cao, đặc biệt là các hoạt động bơi lội tại ao, hồ, sông. Đây cũng là giai đoạn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước nếu thiếu sự giám sát và kỹ năng an toàn cần thiết. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, phòng PC07 và PC 08 Công an tỉnh đã tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước và Luật An toàn giao thông cho các cháu học sinh.

Phòng PC08 truyền thông Luật an toàn giao thông.

Ban tổ chức phát quạt in các nội dung truyền thông về phòng tránh tai nạn đuối nước, an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh

Tại buổi truyền thông, các cháu học sinh được hướng dẫn kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, nhất là đuối nước; cách nhận diện các khu vực nguy hiểm; kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố; phương pháp sử dụng các thiết bị hỗ trợ như áo phao, dây cứu hộ; cách sơ cứu ban đầu khi xảy ra tai nạn. Bên cạnh đó, các cháu được cung cấp những kiến thức cơ bản đầy thiết thực khi tham gia giao thông như: Đi đúng phần đường, làn đường; đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; tuân thủ tín hiệu đèn giao thông...

Đại tá Trần Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo phòng, ban Công an tỉnh tặng quà cho các diễn viên nhí tham gia truyền thông

Với hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động bằng tiểu phẩm, kết hợp với giao lưu, đặt câu hỏi và xử lý tình huống thực tế. Buổi truyền thông đã thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo học sinh. Qua đó, giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng thói quen ứng xử văn minh và các kỹ năng bảo vệ bản thân.

Tiết mục xiếc biểu diễn tại chương trình

Đông đảo phụ huynh và các cháu học sinh đến xem

Nhân dịp này, các em đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc Xiếc với chủ đề ‘Vũ điệu rừng xanh”.

Lê Hà