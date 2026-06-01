Công an tỉnh tổ chức chương trình "Vui Tết thiếu nhi 1/6" và trao quà học sinh giỏi

Sáng 1/6, Công an tỉnh tổ chức Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” tặng quà cho con của cán bộ, chiến sĩ đoạt giải tại kỳ thi học giỏi cấp tỉnh và con đỡ đầu của các đơn vị trong Công an Thanh Hóa có thành tích cao trong năm học 2025-2026.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và đông đảo các cháu thiếu niên, nhi đồng, cán bộ, chiến sĩ là phụ huynh tham dự.

Đại Tá Trần Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hóa luôn đặt công tác xây dựng gia đình cán bộ, chiến sĩ công an hạnh phúc là một trong những nội dung quan trọng của công tác hậu phương công an.

Các cháu con cán bộ chiến sĩ Công an Thanh Hóa đạt thành tích cao năm học 2025-2026

Thời gian qua, lực lượng công an thường xuyên làm việc với cường độ công việc cao, nhưng các gia đình vẫn luôn quan tâm chăm lo, giáo dục con em phát triển toàn diện. Nhiều cháu đã nỗ lực vươn lên trong học tập và đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Nhân dịp này, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương những thành tích các cháu đạt được, đồng thời ghi nhận những cố gắng, trách nhiệm của phụ huynh trong việc nuôi dạy, chăm sóc các con và mong muốn, các cháu luôn cố gắng học tập, rèn luyện, đoàn kết, yêu thương hơn nữa; tiếp tục nỗ lực rèn luyện để trưởng thành, trở thành những công dân ưu tú của đất nước.

Đại Tá Trần Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao khen thưởng cho các cháu

Trong không khí vui tươi và ấm áp, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã biểu dương và trao thưởng cho 28 cháu là con cán bộ chiến sĩ, con đỡ đầu của các đơn vị trong Công an Thanh Hóa có thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026.

Thượng tá Hoàng Thị Chung, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh chia sẻ niềm vui thành tích học tập cao của các con

Chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6” nhằm quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần cùng với gia đình cán bộ, chiến sĩ, nhà trường và xã hội chăm lo, giáo dục con em phát triển toàn diện; lan tỏa những hoạt động, chương trình ý nghĩa, nhân văn tới các cháu thiếu niên, nhi đồng, lên đạt thành tích cao trong học tập.

Lê Hà