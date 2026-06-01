Hè an toàn, vui khỏe, phát triển toàn diện cho trẻ em

Nhằm phát động các hoạt động chăm lo, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tạo sân chơi an toàn, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè; đồng thời nâng cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, sáng 1/6, UBND phường Hạc Thành đã tổ chức Lễ khai mạc hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên và các em thiếu nhi trên địa bàn.

Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động.

Trẻ em hôm nay chính là thế hệ tương lai của quê hương, đất nước; việc chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện luôn là trách nhiệm và sự quan tâm của toàn xã hội. Vì vậy, thời gian qua, phường Hạc Thành luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác trẻ em và đã có nhiều nỗ lực trong thực thi chính sách, pháp luật về trẻ em; triển khai thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Hạc Thành phát biểu khai mạc buổi lễ.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được phát động với chủ đề “Hè an toàn - vui khỏe - phát triển toàn diện cho trẻ em” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Tổ chức các khóa tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích, dạy bơi cho trẻ; tổ chức các hoạt động, tham quan, dã ngoại, sáng tạo phù hợp với từng lứa tuổi; giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ trên môi trường mạng... Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện chăm lo, động viên, thăm tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tại lễ phát động, UBND phường Hạc Thành đã trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Đại diện Đảng ủy phường Hạc Thành và các đại biểu trao quà cho các em học sinh.

Cũng nhân dịp này, UBND phường Hạc Thành cũng đã tổ chức Lễ phát động “Toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước” và khai mạc lớp dạy bơi cho trẻ em năm 2026. Từ đó, trang bị kỹ năng sinh tồn và nâng cao nhận thức phòng, chống đuối nước cho cộng đồng; hướng dẫn kỹ năng bơi lội an toàn dành riêng cho trẻ em. Đây được xem là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, trang bị kỹ năng sống cần thiết cho Nhân dân, đặc biệt là trẻ em và học sinh.

Các đại biểu tham dự lễ Phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước và khai mạc lớp dạy bơi cho trẻ em.

Lê Ngọc