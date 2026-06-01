Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau

Chung tay hành động vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số; không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau... là phương châm hành động của các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của gia đình và xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đoàn xã Thọ Xuân trao tặng quà cho em Trần Bảo Linh, thôn Nam Hòa, xã Thọ Xuân.

Là học sinh Trường THCS Thọ Xuân, em Trần Bảo Linh, thôn Nam Hòa, xã Thọ Xuân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Linh mồ côi bố mẹ, hiện sống cùng ông bà đã già yếu. Bản thân em mắc căn bệnh xương thủy tinh, là bệnh lý di truyền hiếm gặp nên em có hệ xương rất giòn và dễ gãy dù chỉ va chạm nhẹ. Căn bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt mà còn ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập tại trường.

Bí thư Đoàn xã Thọ Xuân, Hoàng Thị Phượng cho biết: "Để kịp thời động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với em Trần Bảo Linh và gia đình, Đoàn xã Thọ Xuân luôn kêu gọi vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình em. Đặc biệt, gắn với hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 2026 và Tết thiếu nhi 1/6, Đoàn xã đã tổ chức trao tặng các phần quà ý nghĩa, thiết thực cho em; đồng thời trao tặng các phần quà cho các em thiếu nhi có chung hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như em Linh trên địa bàn".

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 2026 và Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngay từ đầu tháng 5, các cấp bộ đoàn đã tăng cường tuyên truyền về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng gắn với tổ chức các hoạt động vui chơi, thăm hỏi, tặng quà cho các em thiếu niên, nhi đồng, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi; triển khai các hoạt động hè, các lớp kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em... Nổi bật, tại xã Thọ Long, nhằm trang bị cho các em học sinh những kỹ năng cơ bản về phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống tai nạn do đuối nước, Đoàn xã Thọ Long đã phối hợp với Công an xã và các trường THCS trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước cho các em học sinh. Tại đây, các em đã được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng tránh đuối nước, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người bị nạn, cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia vui chơi tại khu vực có nước. Nội dung được truyền đạt trực quan, sinh động, giúp học sinh dễ tiếp thu và ghi nhớ. Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các em còn được hướng dẫn kỹ năng cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu ban đầu, từ đó nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân và hỗ trợ người khác khi cần thiết.

Đối với cấp tỉnh, tại lễ ra quân “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026” và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em 2026, Tỉnh đoàn tổ chức trao tặng 30 suất quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Trạo. Đồng thời, triển khai các hoạt động hưởng ứng sau lễ ra quân gồm: tổ chức lớp dạy bơi cho thiếu nhi; tập huấn về trang bị kỹ năng, phòng chống bạo lực học đường cho các em học sinh...

Theo kế hoạch các hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2026 sẽ được các cấp bộ đoàn triển khai từ ngày 30/5 - 31/8. Tỉnh đoàn đã đề ra 8 chỉ tiêu cơ bản để phấn đấu hoàn thành, như: Hỗ trợ ít nhất 15.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu 100% cơ sở đoàn, đội tổ chức hội trại hè, trại hè kỹ năng, hoạt động hè cho thiếu nhi; tổ chức 500 lớp bồi dưỡng, năng khiếu cho thiếu nhi; tổ chức ít nhất 50 lớp dạy bơi miễn phí dành cho thiếu nhi; vận động, trao tặng 5 bể bơi di động...

Để các chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh, nhấn mạnh: Tỉnh đoàn đã và đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực xã hội tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình, toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc và bảo vệ trẻ em; tăng cường tổ chức các loại hình sinh hoạt, sân chơi thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, hội trại ý nghĩa, thiết thực cho thiếu nhi.

Bài và ảnh: Lê Phượng