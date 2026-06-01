Trại giam Thanh Lâm công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước

Trong buổi lễ, Trại giam Thanh Lâm đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 167 phạm nhân có nhiều tiến bộ trong cải tạo, được xếp loại chấp hành án phạt tù khá, tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Quang cảnh buổi lễ.

Sáng 1/6, Trại giam Thanh Lâm (xã Xuân Bình), thuộc Cục Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Trại giam Thanh Lâm đã công bố Quyết định số 751/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước có đủ điều kiện được hưởng đặc xá trong năm 2026.

Lãnh đạo Trại giam Thanh Lâm trao Giấy chứng nhận đặc xá cho phạm nhân.

Trong quyết định có 167 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù các phân trại thuộc Trại giam Thanh Lâm được hưởng đặc xá của Chủ tịch nước. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

Kết quả này cũng khẳng định tinh thần nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Thanh Lâm trong quá trình giáo dục, cảm hóa, tạo điều kiện để phạm nhân lao động cải tạo, sớm được trở về với người thân, gia đình và xã hội.

Lãnh đạo xã Xuân Bình trao Giấy chứng nhận đặc xá cho phạm nhân.

Quá trình xét, đề nghị đặc xá tiếp tục được Trại giam Thanh Lâm và Cục C10, cùng các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.

Quyết định đặc xá là chủ trương lớn, nhất quán, chính sách hình sự nhân văn của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc. Thông qua đó nhằm khuyến khích những người lầm lỗi ăn năn, hối cải, chấp hành cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích.

Ngay sau Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Trại giam Thanh Lâm đã phát thẻ căn cước và giải quyết thủ tục, hỗ trợ tài chính cho người được hưởng đặc xá trở về với người thân, gia đình.

Đỗ Đức