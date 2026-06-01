Gian nan Thắng Lộc

Trình độ dân trí chưa đồng đều, cơ sở vật chất hạ tầng còn thiếu thốn, đội ngũ cán bộ còn mỏng, đã khiến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở xã Thắng Lộc gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Một góc xã Thắng Lộc.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xã Thắng Lộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 xã: Xuân Lộc, Xuân Thắng (huyện Thường Xuân cũ). Sau sắp xếp, xã có gần 2.100 hộ dân với trên 8.800 nhân khẩu, phân bố không tập trung. Trên địa bàn chỉ có 347,65ha đất trồng lúa. Tính trung bình mỗi hộ gia đình mới chỉ đạt 0,16ha đất lúa. Trong khi đó, hệ thống thủy lợi còn chưa được đầu tư, nên năng suất lúa trung bình hàng năm không cao. Cho đến trước năm 2022, người dân nơi đây vẫn phải nhận gạo cứu trợ của Nhà nước vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, hoặc mùa giáp hạt.

Thiếu đất lúa, nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây chủ yếu trông chờ vào rừng và đất lâm nghiệp với cây sắn, keo, luồng và lâm sản phụ. Tuy nhiên, do tập quán canh tác còn lạc hậu, chậm ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nên năng suất các loại cây trồng, cũng như hiệu quả kinh tế còn chưa cao.

Đáng nói hơn, tuyến đường tỉnh 519B đi qua địa bàn xã với chiều dài 17km (từ Km39+00 đến Km56+100), có nhiều đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù thời gian qua, tuyến đường được duy tu, sửa chữa, nhưng chỉ cục bộ trên đoạn ngắn, chừng 3km. Còn phần lớn tuyến đường đã hư hỏng, bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, gây nguy cơ mất an toàn giao thông cho người vào phương tiện qua lại.

Sau mùa mưa bão năm 2025, những vết nứt, bong tróc trên tuyến đường càng bị mở rộng hơn. Trong khi đó, đây lại là tuyến giao thông độc đạo, một chiều kết nối xã Thắng Lộc với Quốc lộ 47 qua các xã Vạn Xuân, Thường Xuân, chiều còn lại ra đường Hồ Chí Minh qua xã Tân Thành. Cộng với khoảng cách xa, việc tuyến đường xuống cấp còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người dân.

Chị Hoàng Thị Hương (SN 1984) ở thôn Chiềng, xã Thắng Lộc, cho biết: “Thu nhập của bà con chúng tôi phần lớn trông chờ vào cây keo, cây sắn, cây luồng. Do giao thông khó khăn, lại cách xa trung tâm, đường lớn, thương lái phải thêm chi phí, thời gian nên người dân chúng tôi phải chấp nhận bán nông lâm sản với giá thấp hơn nhiều so với các xã lân cận. Có như thế, hàng hóa mới bán được”.

Chị Hương lấy ví dụ với củ sắn, khi người dân ở xã Tân Thành bán với giá 2,3 triệu đồng/tấn thì người dân ở Thắng Lộc chỉ bán với giá 1,9 triệu đồng/tấn. Đến như cát xây dựng, người dân nơi đây cũng phải mua giá cao hơn 50 nghìn đến 100 nghìn đồng/m3 so với bà con ở các xã lân cận, gần đường giao thông lớn.

Ông Vi Ngọc Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Thắng Lộc, cho biết: Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra với phương châm gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của Nhân dân. Thực tế, tuyến đường tỉnh 519B qua địa bàn đã xuống cấp từ những năm trước, qua mưa bão năm 2025, mức độ hư hỏng trở nên trầm trọng hơn. Xác định đây là một trong những điểm nghẽn, không chỉ ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân mà còn ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xã Thắng Lộc đã chủ động kiến nghị với Sở Xây dựng xem xét bố trí nguồn vốn để tu sửa, nâng cấp, cải tạo tuyến đường. Trong đó cần ưu tiên đoạn đầu tuyến, bắt đầu từ Km39 đến Km51 và đoạn cuối tuyến từ Km53 đến Km56+100 trong thời gian sớm nhất.

Không chỉ trục giao thông kết nối với bên ngoài, mà đường giao thông nông thôn ở xã Thắng Lộc cũng còn gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, cho đến trước khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các xã Thắng Lộc, Xuân Thắng cũ, mới chỉ hoàn thành bê tông hóa đường giao thông từ đường tỉnh 519B đến trung tâm 12 thôn, với chiều rộng chừng 2,5m. Còn hiện tại, tỷ lệ bê tông hóa đường giao thông nội thôn của xã mới chỉ đạt khoảng 42%. Thực trạng này, không chỉ gây khó khăn cho cuộc sống người dân, mà ngay cả việc thường xuyên xuống cơ sở của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ở Thắng Lộc cũng lắm gian nan khi mà nhiều thôn cách trung tâm xã hơn 15km.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Thắng Lộc, hiện xã còn thiếu từ 19 - 21 công chức theo định biên, bao gồm cả khối đảng, chính quyền và MTTQ. Đáng nói, theo định biên, UBND xã Thắng Lộc sẽ có 32 cán bộ, công chức, song đến nay mới chỉ có 21 công chức. Thiếu người làm việc trong bối cảnh khối lượng công việc sau sắp xếp tổ chức bộ máy là rất lớn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thắng Lộc đã phải tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, công chức khắc phục khó khăn trước mắt, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, về lâu dài, xã mong muốn được tỉnh quan tâm thuyên chuyển, điều động cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ, giàu kinh nghiệm và tâm huyết đến công tác.

Còn hiện tại, Thắng Lộc vẫn là xã đặc biệt khó khăn, với 93,7% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã vẫn còn 13,54% hộ nghèo và 40,66% hộ cận nghèo.

Bài và ảnh: Đỗ Đức