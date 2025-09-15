Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại Trường THPT Triệu Sơn 1

Sáng 15/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trường THPT Triệu Sơn 1 tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho 1.300 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Trong chương trình, cán bộ Phòng CSGT đã truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực về các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cách tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; những lỗi vi phạm phổ biến mà học sinh thường mắc phải như: không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy điện; điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi; đi hàng 3, hàng 4 trên đường; tụ tập, lạng lách, đánh võng...

Bên cạnh đó, cán bộ tuyên truyền cũng đưa ra những tình huống giao thông cụ thể, hình ảnh trực quan về các vụ tai nạn giao thông để học sinh hiểu rõ hơn hậu quả nghiêm trọng từ sự chủ quan, thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Đặc biệt, chương trình còn có phần trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa cán bộ CSGT với học sinh. Các em đã mạnh dạn đặt câu hỏi, bày tỏ thắc mắc liên quan đến pháp luật an toàn giao thông. Những chia sẻ thẳng thắn, gần gũi, dễ hiểu từ lực lượng công an đã giúp học sinh nắm bắt vấn đề nhanh hơn, dễ nhớ và dễ thực hiện trong thực tế.

Ngay sau buổi tuyên truyền, Phòng CSGT Công an tỉnh đã phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành kiểm tra thực tế các phương tiện mô tô, xe máy của học sinh. Qua kiểm tra, đa số học sinh chấp hành tốt, phương tiện được đăng ký, bảo dưỡng đầy đủ. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, xe thiếu gương chiếu hậu, hoặc chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô dung tích lớn.

Thông qua buổi tuyên truyền kết hợp kiểm tra thực tế, góp phần hình thành thói quen ứng xử văn hóa, tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông của học sinh. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và giảm thiểu tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh khi bước vào năm học mới 2025- 2026.

Hà Mai (CTV)