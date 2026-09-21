Tuyên truyền pháp luật cho học sinh bằng hình thức gần gũi, sinh động

Những quy định pháp luật vốn khô cứng được chuyển thành câu hỏi, tình huống và hoạt động kiểm tra thực tế tại trường học, giúp học sinh hiểu rõ hơn điều gì được làm, không được làm và cần tìm đến đâu khi gặp vấn đề.

Học sinh Trường THPT Lương Đắc Bằng tham gia trả lời câu hỏi về các quy định khi tham gia giao thông trong buổi tuyên truyền pháp luật.

Ngày 21/9, Công an xã Hoằng Hóa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh Trường THPT Lương Đắc Bằng và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hoằng Hóa.

Đây là lần thứ hai trong tháng 9, Công an xã Hoằng Hóa phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh. Trước đó, học sinh đã được tuyên truyền và ký cam kết chấp hành các quy định về an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Cán bộ Công an xã Hoằng Hóa tuyên truyền kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh Trường THPT Lương Đắc Bằng.

Tại buổi tuyên truyền, Phó Trưởng Công an xã Hoằng Hóa Ngô Văn Bình trực tiếp trao đổi với học sinh về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông; những lỗi thường gặp ở lứa tuổi học sinh và nguy cơ mất an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Thay vì chỉ nghe phổ biến một chiều, học sinh được đặt vào những tình huống cụ thể để cùng trao đổi, trả lời. Từ câu trả lời của học sinh, cán bộ tuyên truyền phân tích thêm những hành vi dễ dẫn đến vi phạm và cách ứng xử phù hợp trong từng tình huống.

Em Nguyễn Hữu Khánh, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lương Đắc Bằng trả lời câu hỏi về các quy định khi tham gia giao thông.

Chiều cùng ngày, hoạt động tuyên truyền được tổ chức tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Hoằng Hóa.

Tại khu vực nhà xe, lực lượng Công an xã Hoằng Hóa phối hợp với nhà trường kiểm tra các phương tiện học sinh sử dụng đến trường. Qua kiểm tra, một số phương tiện chưa bảo đảm đầy đủ quy định về gương chiếu hậu, biển số hoặc có dấu hiệu thay đổi so với thiết kế ban đầu. Cán bộ Công an đã nhắc nhở và hướng dẫn các em cách khắc phục.

Lực lượng Công an xã Hoằng Hóa phối hợp với nhà trường kiểm tra phương tiện học sinh sử dụng đến trường.

Lực lượng công an còn đến từng lớp học kiểm tra cặp sách nhằm chủ động phòng ngừa việc học sinh mang vũ khí, vật nguy hiểm, chất cấm vào trường học.

Cán bộ Công an xã Hoằng Hóa kiểm tra cặp sách của học sinh.

Sau phần kiểm tra thực tế, Phó Trưởng Công an xã Hoằng Hóa Đậu Việt Dũng đã trực tiếp trao đổi với học sinh về những quy định pháp luật gắn với đời sống học đường. Nội dung tập trung vào những hành vi được làm, không được làm; phòng, chống bạo lực học đường; phòng ngừa ma túy, chất gây nghiện, thuốc lá điện tử; các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng và những tình huống có thể phát sinh trong quan hệ giữa học sinh với nhau.

Một nội dung được chú trọng là hướng dẫn học sinh cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp vấn đề. Các em được trao đổi cụ thể về việc khi nào cần báo với giáo viên, gia đình, khi nào cần liên hệ lực lượng công an; đồng thời được giới thiệu số điện thoại đường dây nóng của Công an xã Hoằng Hóa để liên hệ khi cần tư vấn, hỗ trợ hoặc phản ánh những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

Phó Trưởng Công an xã Hoằng Hóa Đậu Việt Dũng trao đổi với học sinh.

Các nội dung pháp luật đều gắn với những tình huống học sinh có thể gặp hằng ngày. Qua đó, việc tuyên truyền không chỉ dừng ở nhắc nhở không vi phạm, mà còn giúp các em biết nhận diện nguy cơ, cách ứng xử và nơi tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần.

Tăng Thúy