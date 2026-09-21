Cắt giảm điều kiện đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 360/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị định nhằm cụ thể hóa Luật Giáo dục, thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghị định kế thừa các quy định còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung những nội dung nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, nhiều khâu trung gian và vướng mắc trong đầu tư, thành lập, tổ chức hoạt động của cơ sở giáo dục. Qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và bảo đảm chất lượng giáo dục.

Cụ thể, nghị định cắt giảm các điều kiện mang tính hình thức, định tính, khó đánh giá hoặc không còn phù hợp với thực tiễn; đơn giản hóa quy trình, hồ sơ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Thời gian tiếp nhận và gửi thông báo yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ không đầy đủ, đúng quy định giảm từ 5 xuống 2 ngày làm việc. Đối với hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, thời gian thực hiện thủ tục thành lập, cấp phép hoạt động giáo dục giảm xuống còn 12 ngày làm việc đối với trường mầm non; 10 ngày làm việc đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học với cấp học cao nhất là trung học cơ sở; 15 ngày làm việc đối với trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học với cấp học cao nhất là trung học phổ thông.

Nghị định bỏ điều kiện phải có đề án thành lập, cho phép thành lập phù hợp với các quy hoạch có liên quan của địa phương; bỏ thành phần hồ sơ là đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục, tích hợp nội dung cần thiết vào văn bản đề nghị tương ứng. Quy định này giảm các tài liệu riêng biệt, đồng thời bảo đảm thông tin phục vụ xem xét, quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều kiện và thành phần hồ sơ về quy chế tổ chức, hoạt động của nhà trường, cơ sở giáo dục thường xuyên, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập được cắt giảm. Cơ sở giáo dục vẫn phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện thành lập, địa điểm, cơ sở vật chất và hoạt động theo nghị định và pháp luật có liên quan.

Đối với việc sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục, các yêu cầu về bảo đảm quyền, lợi ích của nhà giáo, người học và nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục được tích hợp vào văn bản đề nghị, thay cho việc quy định thành các điều kiện riêng.

Nghị định cũng hướng tới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu số trong giải quyết thủ tục. Tổ chức, cá nhân có thể gửi hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan tiếp nhận có thẩm quyền, góp phần giảm hồ sơ giấy và tạo thuận lợi trong thực hiện.

Nghị định quy định thống nhất điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập và hoạt động đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi điều chỉnh. Trong đó có trường mầm non, trường phổ thông do nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ thành lập và trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên do nhà đầu tư nước ngoài thành lập.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc thống nhất các quy định đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài phù hợp với chính sách đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư theo Luật Đầu tư; góp phần bảo đảm minh bạch, thống nhất trong thực hiện pháp luật về đầu tư và giáo dục, đồng thời làm rõ trách nhiệm của cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thành lập, tổ chức hoạt động.

Nghị định cũng quy định về trường phổ thông nội trú; bổ sung quy định về thành lập trường mầm non, trường phổ thông trực thuộc cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng có nhóm ngành đào tạo giáo viên; bổ sung quy định về trung tâm giáo dục nghề nghiệp; lớp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện đi học ở trường và lớp dành cho trẻ khuyết tật.

Các quy định được hoàn thiện, bổ sung tạo điều kiện huy động nguồn lực phát triển giáo dục, nâng cao tính chủ động của địa phương và cơ sở giáo dục; gắn việc đơn giản hóa điều kiện, thủ tục với trách nhiệm bảo đảm chất lượng và mở rộng cơ hội học tập./.

Theo TTXVN