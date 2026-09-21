Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh Tông

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh Tông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 và Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hằng năm tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh. Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định để các tổ chức, cá nhân, văn nghệ sĩ và các đối tượng có liên quan tiếp cận, nghiên cứu và tham gia ý kiến đối với dự thảo.

Bản so sánh, thuyết minh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lê Thánh Tông ban hành kèm theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 và Quy chế xét Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật hằng năm tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh xem TẠI ĐÂY.