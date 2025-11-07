Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giảm phát thải khí mê-tan

Sáng 7/11, tại Thanh Hóa, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội thảo tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giảm phát thải khí mê-tan. Sự kiện nhằm thúc đẩy sự tham gia của các ngành, địa phương và cộng đồng trong thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Quang cảnh hội thảo.

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo các bộ ngành và nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Mai Kim Liên, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, nhấn mạnh: Giảm phát thải khí mê-tan là nhiệm vụ cấp thiết bởi loại khí này có khả năng gây ấm lên gấp 28-34 lần so với CO2 trong cùng khoảng thời gian 100 năm.

Tiến sĩ Mai Kim Liên, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại hội thảo.

Ở Việt Nam, nguồn phát thải mê-tan chủ yếu đến từ nông nghiệp, chăn nuôi, quản lý chất thải rắn và nước thải sinh hoạt. Việc kiểm soát khí mê-tan không chỉ góp phần giảm tác động biến đổi khí hậu; mà còn mang lại lợi ích kinh tế khi tận dụng được khí sinh học làm năng lượng, tăng hiệu quả sản xuất và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

ThS. Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Thị trường carbon, Cục Biến đổi khí hậu trao đổi về các chính sách, pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã cập nhật các chính sách, pháp luật về ứng phó với biển đổi khí hậu tại Việt Nam; giới thiệu một số mô hình xử lý chất thải trong trồng trọt và chăn nuôi, ứng dụng công nghệ biogas, sản xuất phân hữu cơ cũng như cơ chế tài chính carbon cho các dự án giảm phát thải; kế hoạch hành động giảm thải khí mê-tan đến năm 2030 của Việt Nam.

Hội thảo được kỳ vọng sẽ lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm chung của toàn xã hội trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam đã thực hiện 5 kỳ kiểm kê quốc gia khí nhà kính và đang triển khai Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan quốc gia. Mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2030 giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải mê-tan so với năm 2020. Riêng giai đoạn 2025-2027, phấn đấu giảm 10% lượng phát thải từ lĩnh vực chăn nuôi và quản lý chất thải rắn, đồng thời nâng tỷ lệ chất thải hữu cơ được tái chế hoặc xử lý sinh học lên 60%.

Chi Phạm