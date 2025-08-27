Tuyên truyền dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho cán bộ và người dân 7 phường

Sáng 27/8, Sở Công Thương tổ chức hội nghị tuyên truyền về dấu hiệu nhận biết bán hàng đa cấp bất chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn các phường: Hạc Thành, Hàm Rồng, Nguyệt Viên, Quảng Phú, Đông Sơn, Đông Quang và Đông Tiến.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, giới thiệu các quy định về quản lý bán hàng đa cấp tại địa phương và nhận diện bán hàng đa cấp bất chính; nhận diện thủ đoạn kinh doanh theo phương thức đa cấp bất chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; các hành vi bị cấm và chế tài xử phạt hành chính trong hoạt động kinh doanh đa cấp; trách nhiệm, rủi ro pháp lý của các cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp trá hình.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Phùng Đình Ảnh phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm chia sẻ, hệ thống lại những điểm quan trọng và những quy định mới của pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Từ đó, nâng cao ý thức của người dân trong nhận thức về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, có phương pháp tiếp cận thông tin pháp lý cập nhật về bán hàng đa cấp và bảo vệ người tiêu dùng, giúp mỗi người tự bảo vệ bản thân và góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong toàn xã hội.

Ông Đỗ Gia Vinh, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương giới thiệu các quy định về quản lý bán hàng đa cấp tại địa phương và nhận diện bán hàng đa cấp bất chính.

Theo Sở Công Thương, thời gian qua hoạt động bán hàng đa cấp bất chính vẫn còn diễn ra ở một số địa phương trong tỉnh, gây bức xúc trong Nhân dân. Do đó, trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục triển khai Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng thời, Sở tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm giúp các cán bộ quản lý nhà nước, người dân hiểu rõ hơn về loại hình kinh doanh đa cấp, nhận diện dấu hiệu bán hàng đa cấp bất chính. Từ đó chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm trong kinh doanh đa cấp, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Trung Hiếu