Tuyển sinh đại học 2026: Hơn 467 nghìn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM

Sáng 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về số lượng thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Cụ thể, năm 2026 có tổng số 1.241.914 thí sinh dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Trong đó, số thí sinh đã đăng ký xét tuyển là 874.811, với tổng số 7.180.860 nguyện vọng.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành học STEM là 467.590; với 2.368.179 nguyện vọng.

Số thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành học được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP là 331.693, với 1.291.839 nguyện vọng.

Như vậy, có thể thấy, Nghị định 179/2026/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 20/05/2026, có hiệu lực từ 15/7/2026 quy định chính sách cấp học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược đã tạo sức hút mới cho mùa tuyển sinh năm nay. Cùng với đó là các chính sách ưu tiên trong đào tạo với các ngành học STEM phục vụ phát triển đất nước trong bối cảnh đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhu cầu về đội ngũ nhân lực trẻ có nền tảng khoa học vững chắc, tư duy hệ thống và năng lực làm chủ công nghệ ngày càng trở nên cấp thiết.

Theo kế hoạch tuyển sinh, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống để xét tuyển.

Lệ phí được thanh toán hoàn toàn theo hình thức trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh cần đăng nhập tài khoản cá nhân, kiểm tra chính xác số lượng nguyện vọng đã đăng ký, thực hiện thanh toán theo đúng hướng dẫn và lưu ý kiểm tra trạng thái giao dịch sau khi hoàn tất để bảo đảm hệ thống đã ghi nhận thành công.

Kết thúc thời gian đăng ký xét tuyển, quá trình tổng hợp hồ sơ, rà soát nguyện vọng của thí sinh sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến hết ngày 3/8/2026, trước khi các cơ sở giáo dục đại học thực hiện quá trình lọc ảo và xét tuyển chính thức từ ngày 4/8 đến ngày 10/8.

Các cơ sở đào tạo trên cả nước sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13/8. Sau khi có kết quả, tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng phải xác nhận nhập học trên Hệ thống (nếu có nguyện vọng theo học) trước 17 giờ ngày 21/8.

Theo TTXVN

Nguồn: https://baotintuc.vn/giao-duc/tuyen-sinh-dai-hoc-2026-hon-467-nghin-thi-sinh-dang-ky-xet-tuyen-vao-cac-nganh-stem-20260715085059901.htm