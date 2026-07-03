Tuyên dương “Ngàn hoa việc tốt” cho 101 đội viên suất sắc

Sáng 3/7, tại Trường THPT chuyên Lam Sơn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh UBND tỉnh (Đoàn Thanh niên UBND tỉnh) tổ chức lễ tuyên dương “Ngàn hoa việc tốt” năm 2026.

Các đại biểu dự lễ tuyên dương.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận “Ngàn hoa việc tốt” cho 101 đội viên xuất sắc trong học tập và công tác đội.

Đây là những “bông hoa việc tốt” tiêu biểu trong số gần 9.000 đội viên, thiếu niên là con cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ 53 đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên UBND tỉnh.

Các đồng chí: Đỗ Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh; Nguyễn Thị Mai, Bí thư Đoàn Thanh niên UBND tỉnh trao giấy chứng nhận “Ngàn hoa việc tốt” cho học sinh tiêu biểu.

Dự lễ tuyên dương, các em học sinh đã được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những tấm gương điển hình trong học tập, công tác đội và tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi hấp dẫn.

Nguyễn Đạt