Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có quyết định về việc quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Ảnh minh hoa.

Đối tượng áp dụng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại bằng các phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được phép vận chuyển trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hoá, ngoại trừ các tuyến đường có cắm biển báo cấm hoặc hạn chế phương tiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với khu vực trong đô thị, phương tiện vận chuyển chất thải được phép hoạt động trên các tuyến đường trừ các khung giờ cao điểm gồm: Từ 06 giờ 00 phút đến 08 giờ 00 phút; Từ 11 giờ 00 phút đến 14 giờ 00 phút và từ 16 giờ 00 phút đến 19 giờ 00 phút, hàng ngày. Đối với các phương tiện vận chuyển chất thải lưu thông qua đô thị (chỉ đi qua đô thị, không thực hiện việc tập kết, thu gom hoặc trung chuyển chất thải trong phạm vi khu vực đô thị) thì được phép hoạt động 24/24 giờ hằng ngày trên các đoạn tuyến quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường có tính chất kết nối liên vùng đi qua khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh. Đối với khu vực ngoài đô thị, phương tiện vận chuyển chất thải được phép hoạt động 24/24 giờ hàng ngày.

Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát, tổ chức giao thông phục vụ hoạt động vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại trên các tuyến đường trong đô thị thuộc phạm vi quản lý theo quy định; Là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Quy định này; Báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý đối với hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường theo Quy định này và các Quy định pháp luật khác có liên quan.

Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã, phường hướng dẫn hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quy định này đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại để biết và thực hiện.

UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường đối với hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại và các nội dung của Quy định này đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn để biết, thực hiện; Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, có trách nhiệm thực hiện rà soát, tổ chức giao thông phục vụ hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý theo quy định; Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, vệ sinh môi trường trong hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại theo quy định (trừ các khu vực thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp).

Chủ phương tiện, đơn vị vận tải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan; Yêu cầu lái xe, người điều khiển phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại khi hoạt động phải chấp hành lộ trình và thời gian hoạt động theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; bảo đảm không làm rò rỉ, rơi vãi, phát tán gây ô nhiễm môi trường; chịu trách nhiệm khắc phục sự cố nếu xảy ra trong quá trình vận chuyển và trước pháp luật.

HG (Nguồn: UBND tỉnh)