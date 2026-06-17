Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Tập huấn kỹ năng truyền thông dân số cho cán bộ 19 tỉnh, thành phía Bắc

Tô Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17/6, tại Thanh Hóa, Cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông dân số năm 2026 cho cán bộ làm công tác dân số, truyền thông dân số của 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Tập huấn kỹ năng truyền thông dân số cho cán bộ 19 tỉnh, thành phía Bắc

Ngày 17/6, tại Thanh Hóa, Cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông dân số năm 2026 cho cán bộ làm công tác dân số, truyền thông dân số của 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Tập huấn kỹ năng truyền thông dân số cho cán bộ 19 tỉnh, thành phía Bắc

Các đại biểu tham dự.

Tập huấn kỹ năng truyền thông dân số cho cán bộ 19 tỉnh, thành phía Bắc

Phó Cục trưởng Cục Dân số Hoàng Thị Thơm phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Dân số Hoàng Thị Thơm nhấn mạnh: Công tác dân số luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, xác định là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, công tác dân số hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Mức sinh có xu hướng giảm thấp dưới mức sinh thay thế; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh còn ở mức cao; tốc độ già hóa dân số nhanh; chất lượng dân số chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Luật Dân số số 113/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân số, triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển con người toàn diện.

Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông dân số có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông dân số là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Tập huấn kỹ năng truyền thông dân số cho cán bộ 19 tỉnh, thành phía Bắc

Giảng viên cập nhật chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác dân số.

Tại lớp tập huấn, học viên được cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công tác dân số; nâng cao kỹ năng truyền thông, xây dựng sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các chuyên đề tập trung vào những nội dung như: tổng quan công tác dân số trong giai đoạn mới; kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển; truyền thông về duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tận dụng cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số.

Tập huấn kỹ năng truyền thông dân số cho cán bộ 19 tỉnh, thành phía Bắc

Đại biểu thảo luận tại lớp tập huấn.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, chương trình dành nhiều thời gian cho thảo luận, thực hành và trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tiễn tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ truyền thông dân số, đáp ứng yêu cầu triển khai Luật Dân số và các nhiệm vụ dân số, phát triển giai đoạn 2026-2035.

Tô Hà

Từ khóa:

#Truyền thông #Kiến thức #công tác #Thanh hóa #Ban chấp hành trung ương đảng #Mất cân bằng giới tính #Xây dựng đội ngũ cán bộ #Sở y tế #Phát triển bền vững #Triển khai

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

[SỐNG ĐẸP] Hướng về phía mặt trời

[SỐNG ĐẸP] Hướng về phía mặt trời

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mắc bệnh loạn sản sụn bẩm sinh, 45 tuổi, Nguyễn Thị Thu Hiền chỉ cao 86 cm. Cô gái ấy hiện là giám đốc công ty TNHH sản xuất dịch vụ và thương mại Suri, chủ nhiệm CLB Phụ nữ khuyết tật tỉnh Thanh Hóa, là nòng cốt trong nhiều CLB nhằm giúp nhiều...
Ứng phó với xâm nhập mặn vùng ven biển

Ứng phó với xâm nhập mặn vùng ven biển

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Xâm nhập mặn đang tạo thêm áp lực lên sản xuất và đời sống tại nhiều địa phương ven biển Thanh Hóa. Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân chủ động triển khai nhiều giải pháp ứng phó,...
Góp phần lành mạnh hóa thị trường

Góp phần lành mạnh hóa thị trường

Thị trường
(Baothanhhoa.vn) - Sở hữu trí tuệ (SHTT) ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Tạo dựng được một hệ thống bảo hộ SHTT mạnh và hoàn thiện đó là nhân tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển kinh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh