Tập huấn kỹ năng truyền thông dân số cho cán bộ 19 tỉnh, thành phía Bắc

Ngày 17/6, tại Thanh Hóa, Cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với Sở Y tế Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông dân số năm 2026 cho cán bộ làm công tác dân số, truyền thông dân số của 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Các đại biểu tham dự.

Phó Cục trưởng Cục Dân số Hoàng Thị Thơm phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Dân số Hoàng Thị Thơm nhấn mạnh: Công tác dân số luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, xác định là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, công tác dân số hiện vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Mức sinh có xu hướng giảm thấp dưới mức sinh thay thế; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh còn ở mức cao; tốc độ già hóa dân số nhanh; chất lượng dân số chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Luật Dân số số 113/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân số, triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới mục tiêu phát triển con người toàn diện.

Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông dân số có vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân và huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông dân số là yêu cầu cần thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Giảng viên cập nhật chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác dân số.

Tại lớp tập huấn, học viên được cập nhật các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công tác dân số; nâng cao kỹ năng truyền thông, xây dựng sản phẩm truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng. Các chuyên đề tập trung vào những nội dung như: tổng quan công tác dân số trong giai đoạn mới; kỹ năng truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển; truyền thông về duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; tận dụng cơ cấu dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số.

Đại biểu thảo luận tại lớp tập huấn.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, chương trình dành nhiều thời gian cho thảo luận, thực hành và trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tiễn tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ truyền thông dân số, đáp ứng yêu cầu triển khai Luật Dân số và các nhiệm vụ dân số, phát triển giai đoạn 2026-2035.

Tô Hà