Từ hôm nay (17/6), thí sinh bắt đầu thực hành đăng ký xét tuyển đại học 2026 thử nghiệm

Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, từ ngày 17/6 đến hết ngày 21/6, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sẽ mở để thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển.

Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)

Trong giai đoạn thực hành này, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được cấp khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đợt thực hành khép lại, toàn bộ dữ liệu làm thử sẽ được xóa bỏ, thí sinh bắt buộc phải thực hiện đăng ký lại từ đầu trong đợt đăng ký chính thức từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7 thì mới có giá trị xét tuyển.

Theo hướng dẫn tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mốc thời gian đăng ký chính thức được quy định: Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên hệ thống chung, không giới hạn số lần và số lượng nguyện vọng.

Tiếp đó, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo đúng số lượng nguyện vọng đã đăng ký chính thức. Trong thời gian đăng ký chính thức, thí sinh được quyền điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng không giới hạn số lần. Hệ thống sẽ chỉ khóa dữ liệu đăng ký sau 17 giờ ngày 14/7 để phục vụ cho các bước lọc ảo và xét tuyển tiếp theo.

Thí sinh thực hành đăng ký xét tuyển đại học 2026 thử nghiệm chi tiết các bước theo hướng dẫn sau đây:

Bước 1: Truy cập và và đăng nhập tài khoản tại đường link: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login

Bước 2: Chọn mục “Đăng ký thông tin xét tuyển sinh”.

Bước 3. Chọn “Thứ tự nguyện vọng”.

Nếu thí sinh không có nguyện vọng trúng tuyển thẳng, hệ thống hiển thị mặc định như sau:

Nhấn “Thêm nguyện vọng” → “Tiếp theo”.

Bước 4. Chọn mã trường

Bước 5. Chọn mã ngành.

Bước 6. Nhấn “Tiếp theo” và nhập mã xác thực.

Lưu ý: Sau khoảng thời gian này, dữ liệu đăng ký thử nghiệm sẽ bị xóa để chuẩn bị cho thời gian đăng ký nguyện vọng chính thức. Toàn bộ thao tác đăng ký, thêm, xóa, điều chỉnh nguyện vọng không phải là dữ liệu đăng ký chính thức để xét tuyển.

LP