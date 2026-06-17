Sẽ xem xét đánh giá tổ chức, cá nhân chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký công điện đề nghị các đơn vị trực thuộc, Sở Xây dựng và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước năm 2026.

Theo thống kê tới hết tháng Năm, kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 của các dự án do Bộ Xây dựng chủ quản đạt thấp hơn rất nhiều so với mức giải ngân bình quân cả nước và chưa đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Để bảo đảm giải ngân tối đa kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị các cấp chính quyền, hệ thống chính trị địa phương cùng vào cuộc giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, bàn giao đầy đủ công địa cho các đơn vị tổ chức thi công, hoàn thành, bàn giao dự án đúng tiến độ.

Trường hợp không giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng dẫn tới không hoàn thành dự án theo tiến độ, Bộ Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê bình địa phương chậm giải phóng mặt bằng, đồng thời xin chủ trương dừng dự án, bàn giao cho địa phương cân đối ngân sách để tiếp tục thực hiện đầu tư dự án.

Khẳng định sẽ xem xét đánh giá cán bộ quý III/2026 và cuối năm đối với các chủ đầu tư thuộc Bộ Xây dựng, cơ quan này cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân và xem xét khi đánh giá cán bộ thuộc thẩm quyền.

Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, quyết liệt để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đã phân bổ cho các dự án phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí, vi phạm quy định pháp luật.

Trước đó, tại Hội nghị giao ban công tác tháng Năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026 của Bộ Xây dựng chiều 9/6, theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng kỳ vọng; một số dự án chưa đáp ứng tiến độ đề ra... Do đó, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải bám sát tình hình thi công và giải ngân ở các dự án hàng ngày, hàng tuần./.

Theo TTXVN