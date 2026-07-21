Tuổi trẻ Thanh Hoá tri ân gia đình chính sách tại phường Đào Duy Từ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 21/7, đoàn công tác Tỉnh đoàn Thanh Hoá đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và tổ chức chương trình "Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hừu, ở tổ dân phố Nổ Giáp, phường Đào Duy Từ.

Đoàn công tác tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tại các nơi đến thăm, đoàn bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, mất mát của các gia đình chính sách; đồng thời tri ân công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh cùng các thành viên đoàn thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hừu.

Đoàn công tác chuẩn bị “Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình”.

Thay mặt đoàn công tác, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh đã thăm hỏi, chúc Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hừu luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương để thế hệ trẻ học tập.

Nhân dịp này, các đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị “Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình” và cùng quây quần dùng bữa với Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hừu.

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như: thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, các địa chỉ đỏ; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm; khám, cấp phát thuốc miễn phí; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa và tổ chức chương trình “Bữa cơm tri ân - Ấm áp nghĩa tình”.

Nguyễn Đạt