Tuổi trẻ ngành y chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Giữa những bản làng vùng cao còn nhiều khó khăn của xứ Thanh, hình ảnh những y, bác sĩ trẻ khoác áo blouse trắng mang theo túi thuốc, thiết bị y tế vượt đường xa đến khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân đã trở nên quen thuộc. Không chỉ mang đến dịch vụ y tế, họ còn mang theo tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và nhiệt huyết của tuổi trẻ ngành y vì sức khỏe cộng đồng.

Tuổi trẻ Hệ thống y tế Hợp Lực tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người dân xã Trung Lý.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, thời gian qua, Đoàn Thanh niên ngành y tế Thanh Hóa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đặc biệt tại các vùng miền núi, nông thôn còn nhiều khó khăn. Hướng về cơ sở, các cơ sở đoàn trong ngành y tế đã duy trì thường xuyên các chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này không chỉ giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế mà còn góp phần nâng cao nhận thức trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là người dân và học sinh vùng khó khăn, hằng năm Tổng Công ty CP Hợp Lực đều tổ chức đoàn thiện nguyện khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân. Tại các địa phương vùng cao, đội ngũ y, bác sĩ trẻ trực tiếp thăm khám, đo huyết áp, siêu âm, thực hiện xét nghiệm cơ bản và tư vấn điều trị các bệnh thường gặp như tăng huyết áp, xương khớp, hô hấp, tiêu hóa, bệnh ngoài da... cho hàng trăm lượt người dân. Sau thăm khám, người dân được cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại nhà. Bà Nguyễn Bảo Uyên, Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực cho biết: “Các chương trình an sinh xã hội được duy trì nhiều năm qua thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt là những địa phương còn khó khăn, góp phần cùng ngành y tế thực hiện mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe”.

Tại xã Trung Lý, nơi điều kiện địa lý còn nhiều cách trở, việc tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao vẫn là thách thức đối với người dân. Ông Ngân Văn Lon, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, các chương trình khám bệnh thiện nguyện đã góp phần giảm chi phí khám chữa bệnh, giúp người dân phát hiện sớm bệnh lý và nâng cao chất lượng cuộc sống. Anh Đinh Công Nguyễn, xã Trung Lý chia sẻ: "Trước đây muốn đi khám bệnh phải lên tuyến trên rất xa, chi phí tốn kém nên nhiều khi cố chịu. Nay được các bác sĩ về tận nơi khám, cấp thuốc, lại còn hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, chúng tôi rất phấn khởi và yên tâm hơn".

Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ ngành y ngày càng được mở rộng cả về quy mô và nội dung. Tại chương trình “Chung tay hướng về xứ Thanh” tổ chức tại xã Sơn Điện, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 400 lượt người dân. Đoàn còn trao 34 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn tại bản Xa Mang và 60 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.

Chia sẻ về hoạt động này, anh Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Thông qua các chương trình tình nguyện, đoàn viên, thanh niên ngành y mong muốn đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại các địa bàn khó khăn, qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và lan tỏa tinh thần nhân ái”.

Không chỉ xung kích trong các hoạt động khám chữa bệnh, tuổi trẻ ngành y tế Thanh Hóa còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào hiến máu tình nguyện. Nhiều bác sĩ trẻ đã nhiều lần tham gia hiến máu, coi đây là trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc. Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Sang, công tác tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, người đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện chia sẻ: "Là bác sĩ, chúng tôi hiểu rõ giá trị của từng đơn vị máu đối với người bệnh. Có những ca cấp cứu, chỉ cần chậm một chút là có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy, việc tham gia hiến máu không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự sẻ chia từ chính trái tim của người làm nghề y. Tại bệnh viện đã thành lập câu lạc bộ ngân hàng máu sống với hơn 100 đoàn viên thanh niên, sẵn sàng tham gia hiến máu cấp cứu người bệnh trong trường hợp tối khẩn cấp với 2 đợt tham gia hiến 10 đơn vị; cùng với đó hàng năm tham gia hiến mỗi đợt 160 đơn vị. Tôi mong rằng ngày càng có nhiều người, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên, cùng tham gia để nguồn máu luôn sẵn sàng cứu người. Những giọt máu cho đi không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc trong cộng đồng, khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của tuổi trẻ ngành y".

Thông qua các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, tuổi trẻ ngành y tế Thanh Hóa không chỉ góp phần chăm lo đời sống Nhân dân mà còn xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy thuốc. Đồng thời, đây cũng là môi trường để đoàn viên, thanh niên rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng và ý thức trách nhiệm xã hội. Với nhiệt huyết, tinh thần cống hiến và lòng nhân ái, tuổi trẻ ngành y tế Thanh Hóa đang tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trên mặt trận chăm sóc sức khỏe Nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống y tế ngày càng gần dân, vì dân và phục vụ tốt hơn nhu cầu của cộng đồng.

Bài và ảnh: Tô Hà