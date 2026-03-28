Tuổi trẻ Agribank Thanh Hóa xung kích vì cộng đồng

Không chỉ xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) luôn đi đầu trong thực hiện hoạt động an sinh xã hội tại các địa phương. Qua đó khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì sự phát triển của cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa triển khai chương trình “Niềm vui cho em” tại Trường Mầm non Tam Thanh.

Những ngày tháng ba, hưởng ứng Tháng thanh niên, hàng loạt các hoạt động xung kích tình nguyện đã được Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa triển khai như chương trình “Niềm vui cho em”, “Tháng ba biên giới” trao quà cho các em học sinh, chiến sĩ biên phòng vùng cao. Tại Trường Mầm non Tam Thanh, một trong những điểm trường xã vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn, đoàn đã trao tặng 220 bộ quần áo đồng phục, 30 bộ đồ chơi trong lớp; trao tặng khu vui chơi ngoài trời cùng nhiều trang thiết bị phục vụ học tập, vui chơi cho các em học sinh nơi đây.

Cô giáo Ngân Thị Thướng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Thanh, cho biết: “Các phần quà trao tặng của Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa sẽ giúp học sinh có một khu vui chơi tiện ích. Đây không chỉ là sự hỗ trợ cho nhà trường, mà còn là một thông điệp tích cực về sự quan tâm của doanh nghiệp đối với giáo dục”.

Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa hiện có 17 chi đoàn trực thuộc với 280 đoàn viên. Ở từng công việc được giao, mỗi đoàn viên đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, luôn nhiệt tình hỗ trợ đồng nghiệp trong và ngoài công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học và thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển bền vững của đơn vị. Khẳng định vai trò xung kích tình nguyện “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, ĐVTN Agribank Thanh Hóa đã huy động đóng góp hàng tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Sức trẻ Agribank đã ghi dấu ấn trong nhiều công trình trường học, nhà Đại đoàn kết, tặng quà, trao tủ sách cho học sinh nghèo cũng như các hoạt động hiến máu nhân đạo, tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số.

Bên cạnh những đóng góp tích cực với cộng đồng, mỗi ĐVTN Agribank Thanh Hóa còn xác định là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các đợt thi đua về công tác huy động vốn, tăng trưởng dư nợ và phát triển sản phẩm dịch vụ để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của đơn vị. Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa đã phân công đoàn viên trực ngoài giờ làm việc hành chính tại trụ sở chi nhánh để hỗ trợ khách hàng mở tài khoản, mở thẻ thanh toán và cài đặt sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử Agribank Plus. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về thanh toán không dùng tiền mặt, kỹ năng sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn... Đẩy mạnh các chương trình “Agribank - Đồng hành cùng tân sinh viên”; “Tiếp sức đến trường”, “Tiếp sức mùa thi”, “Đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi thuế”... nhằm tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp...

Anh Hoàng Ngọc Trọng, Bí thư Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa, cho biết: “Phát huy những kết quả đạt được, Đoàn Thanh niên Agribank Thanh Hóa tiếp tục triển khai các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Trong đó, phát động phong trào ĐVTN tích cực tham gia cuộc cách mạng chuyển đổi sổ, trọng tâm là sử dụng thành thạo các sản phẩm dịch vụ không dùng tiền mặt của Agribank, nhất là các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử; đến vùng sâu, vùng xa để tư vấn những sản phẩm, giúp người dân hiểu rõ hơn về quy trình, quy định để hỗ trợ người dân phát triển sản xuất”.

Bài và ảnh: Lương Khánh