Từ ngày 15/8, chính thức mở rộng cửa liên thông từ trung cấp lên đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT quy định về liên thông giữa trung học nghề, trung cấp, cao đẳng và đại học, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho đào tạo liên thông trong hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2026.

Thông tư được ban hành nhằm triển khai các quy định mới của pháp luật về giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học; mở rộng cơ hội học tập, nâng cao trình độ và chuyển đổi nghề nghiệp trên cơ sở công nhận kết quả học tập mà người học đã tích lũy. Việc mở rộng cơ hội liên thông được thực hiện đồng thời với yêu cầu bảo đảm chuẩn đầu ra, chất lượng đào tạo, tính công bằng, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Theo quy định của thông tư, người học có thể sử dụng kết quả học tập đã tích lũy để tiếp tục học ở trình độ khác hoặc hoàn thành một chương trình đào tạo khác trong cùng trình độ, phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Một điểm quan trọng của thông tư là hoàn thiện cơ chế công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ. Kết quả được xem xét công nhận có thể bao gồm học phần, môn học, mô-đun, chứng chỉ giáo dục đại học đã hoàn thành tại cơ sở giáo dục trong nước hoặc nước ngoài; chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; cùng các kết quả học tập khác được cấp hoặc công nhận theo quy định của pháp luật.

Việc công nhận được thực hiện trên cơ sở đối sánh chuẩn đầu ra, nội dung, khối lượng học tập, phương pháp và kết quả đánh giá, mức độ đạt được của người học và yêu cầu của chương trình đào tạo. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm công nhận kết quả học tập đã tích lũy khi đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương và không yêu cầu người học học lại nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác hoặc để bảo đảm khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

Trên cơ sở kết quả công nhận và chuyển đổi tín chỉ, cơ sở giáo dục quyết định khối lượng học tập được công nhận, các yêu cầu học tập bổ sung nếu có và xây dựng lộ trình học tập phù hợp cho từng người học. Việc công nhận phải được thể hiện rõ trong hồ sơ học tập; tiêu chí, điều kiện và quy trình xem xét phải được quy định nội bộ, công khai và có cơ chế để người học kiến nghị, khiếu nại.

Người học phải hoàn thành tại cơ sở cấp bằng không dưới 50% tổng khối lượng của chương trình đào tạo cấp bằng; cơ sở giáo dục có thể quy định tỷ lệ cao hơn tùy theo yêu cầu của chương trình. Các cơ sở giáo dục được ký kết thỏa thuận công nhận lẫn nhau về kết quả học tập, tín chỉ, học phần, môn học, mô-đun hoặc chứng chỉ giáo dục đại học trên cơ sở bảo đảm chuẩn đầu ra, chất lượng đào tạo và trách nhiệm giải trình.

Người học liên thông được áp dụng thống nhất điều kiện học tập, kiểm tra, đánh giá, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng như những người học khác trong cùng chương trình và hình thức đào tạo.

Tuyển sinh liên thông được thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của từng trình độ. Đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, lĩnh vực pháp luật, quốc phòng, an ninh và các ngành, lĩnh vực đào tạo đặc thù khác, việc tuyển sinh và tổ chức đào tạo còn phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thông tư trao quyền chủ động cho cơ sở giáo dục trong việc ban hành quy định nội bộ về đào tạo liên thông; xác định điều kiện dự tuyển, tiêu chí và quy trình công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ...

Đi cùng với quyền tự chủ là yêu cầu cao hơn về công khai và trách nhiệm giải trình. Cơ sở giáo dục phải công khai các thông tin liên quan đến đào tạo liên thông; quản lý, lưu trữ và số hóa đầy đủ hồ sơ; bảo đảm dữ liệu có thể tra cứu, xác thực, truy xuất và chia sẻ; cập nhật dữ liệu người học liên thông trên Hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành về giáo dục đại học (HEMIS). Cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ và cấp văn bằng.

Đối với người học đã trúng tuyển hoặc đang học chương trình đào tạo liên thông trước ngày thông tư có hiệu lực, việc đào tạo tiếp tục được thực hiện theo quy định áp dụng tại thời điểm tuyển sinh và quy định nội bộ của cơ sở giáo dục. Đối với hồ sơ đề nghị công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ đã được tiếp nhận nhưng chưa có quyết định, cơ sở giáo dục áp dụng quy định mới nếu không làm giảm quyền lợi của người học; trường hợp quy định tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ có lợi hơn thì tiếp tục áp dụng quy định đó. Quy định chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi của người học và tạo thuận lợi cho các cơ sở giáo dục trong quá trình triển khai thông tư./.

Theo TTXVN