Từ ngày 15/5, trốn đóng BHYT có thể bị phạt tới 70 triệu đồng

Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ, từ ngày 15/5/2026, hành vi trốn đóng bảo hiểm y tế nếu chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử phạt hành chính tới 70 triệu đồng.

Nghị định số 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế được Chính phủ ban hành ngày 30/3/2026 và có hiệu lực từ ngày 15/5/2026. Trong đó, nhiều hành vi vi phạm liên quan đến bảo hiểm y tế được quy định mức xử phạt cụ thể, nhằm tăng tính răn đe, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Đáng chú ý, tại Điều 82 của nghị định, hành vi vi phạm quy định về trốn đóng bảo hiểm y tế mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt theo tính chất, mức độ vi phạm. Đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế, mức phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Đối với người sử dụng lao động không lập danh sách hoặc lập danh sách không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm y tế sau 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định, mức phạt được xác định theo số lượng người lao động bị vi phạm. Cụ thể, phạt từ 2 đến 4 triệu đồng khi vi phạm dưới 10 người lao động; từ 4 đến 7 triệu đồng khi vi phạm từ 10 đến dưới 50 người lao động; từ 7 đến 20 triệu đồng khi vi phạm từ 50 đến dưới 100 người lao động; từ 20 đến 30 triệu đồng khi vi phạm từ 100 đến dưới 500 người lao động; từ 30 đến 50 triệu đồng khi vi phạm từ 500 đến dưới 1.000 người lao động; từ 50 đến 70 triệu đồng khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên.

Nghị định cũng quy định xử phạt đối với người sử dụng lao động đăng ký tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế thấp hơn tiền lương quy định; hoặc không đóng, đóng không đầy đủ số tiền đã đăng ký bảo hiểm y tế sau 60 ngày kể từ ngày đóng chậm nhất và đã được cơ quan có thẩm quyền đôn đốc. Với nhóm hành vi này, mức phạt từ 1 triệu đồng đến 45 triệu đồng, tùy giá trị vi phạm.

Ngoài tiền phạt, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, buộc phải đóng đủ số tiền trốn đóng vào Quỹ bảo hiểm y tế; buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại, nếu có; buộc nộp số lợi bất hợp pháp vào tài khoản thu của Quỹ bảo hiểm y tế; đồng thời phải nộp khoản tiền lãi của số tiền trốn đóng theo mức 0,03%/ngày, tính trên số tiền chậm đóng hoặc đóng thiếu, tương ứng với thời gian trốn đóng.

Việc tăng chế tài xử phạt đối với hành vi trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm y tế nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, bảo vệ quyền lợi khám, chữa bệnh của người lao động và bảo đảm sự an toàn, bền vững của Quỹ bảo hiểm y tế.

