Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Pháp luật

Văn bản pháp luật

Từ 15/5, bán thuốc kê đơn thiếu chỉ định bác sĩ bị phạt 20 triệu đồng

NDS
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, tăng gấp đôi so với mức cũ.

Từ 15/5, bán thuốc kê đơn thiếu chỉ định bác sĩ bị phạt 20 triệu đồng

Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, hành vi bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng, tăng gấp đôi so với mức cũ.

Từ 15/5, bán thuốc kê đơn thiếu chỉ định bác sĩ bị phạt 20 triệu đồng

Nhân viên y tế tại nhà thuốc Bệnh viện Quân y 175 phát thuốc cho bệnh nhân. Ảnh:Quỳnh Trần - VnExpress

Nghị định số 90/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế vừa được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 15/5. Cụ thể, mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh thuốc, như bán thuốc kê đơn khi không có chỉ định của bác sĩ. Mức phạt hiện nay là 5-10 triệu đồng.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ năm 2020 đến 2023, Việt Nam có gần 300.000 ca tử vong do kháng kháng sinh. Tình trạng này xảy ra khi vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng biến đổi, không còn phản ứng với các loại thuốc vốn được tạo ra để tiêu diệt chúng. Hậu quả là người bệnh ốm nặng hơn, thời gian điều trị kéo dài, chi phí tốn kém và nguy cơ tử vong tăng cao.

Quy định mới cũng siết chặt nhóm hành vi liên quan đến nhân sự ngành dược. Cơ quan quản lý sẽ phạt 10-20 triệu đồng đối với những cá nhân cho thuê hoặc mượn chứng chỉ hành nghề. Với nhân viên đứng quầy bán lẻ thiếu bằng cấp chuyên môn, nhà chức trách áp dụng mức phạt 1-3 triệu đồng.

Trên không gian mạng, Chính phủ cấm hoàn toàn hành vi bán thuốc kê đơn, thuốc hạn chế bán lẻ và các loại thuốc thuộc diện kiểm soát đặc biệt qua sàn thương mại điện tử. Các cơ sở muốn kinh doanh thuốc trực tuyến hợp pháp phải báo cáo cơ quan chức năng trước khi hoạt động.

Cơ quan quản lý cũng cấm các giao dịch mua bán thuốc thử lâm sàng, đưa thuốc do bệnh viện pha chế ra ngoài thị trường hoặc giao dịch thuốc hạn chế khi cơ quan thẩm quyền chưa cấp phép.

Đối với các chuỗi hệ thống lớn, chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ minh bạch toàn bộ danh sách cơ sở trực thuộc và báo cáo ngay khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn.

NDS

Từ khóa:

#Bác sĩ #Bị phạt #Chính phủ #Vi phạm #Hành vi #Nghị định #Tổ chức y tế thế giới #Cơ quan quản lý #Chứng chỉ hành nghề #Thương mại điện tử

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn triển khai Nghị định 141/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Hướng dẫn triển khai Nghị định 141/2026/NĐ-CP về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp

Chính sách thuế với cuộc sống
(Baothanhhoa.vn) - Cục Thuế ban hành Công điện số 11/CĐ-CT chỉ đạo triển khai đồng bộ Nghị định số 141/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thuế thu nhập doanh nghiệp.
Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật nơi biên giới

Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật nơi biên giới

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, bằng nhiều mô hình sáng tạo, linh hoạt, hướng mạnh về cơ sở, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn các xã, phường biên giới trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến quần chúng Nhân dân. Qua...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh