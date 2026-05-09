Từ 1/10/2026, thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ, 10 địa phương

Quốc hội quyết nghị thí điểm chế định luật sư công từ ngày 1/10/2026 đến hết ngày 30/9/2028 tại 8 bộ và 10 tỉnh, thành phố. Đây là lực lượng pháp lý nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức thuộc hệ thống chính trị và doanh nghiệp nhà nước.

Theo Nghị quyết số 24/2026/QH16 của Quốc hội về thí điểm thực hiện chế định luật sư công, việc thí điểm được triển khai tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng.

Cùng với đó, 10 địa phương thực hiện thí điểm gồm: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Đồng Nai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Nghị quyết quy định các nội dung thí điểm về nguyên tắc hoạt động, tiêu chuẩn, phạm vi công việc, quyền và nghĩa vụ, việc sử dụng luật sư công, cùng chế độ, chính sách đối với luật sư công.

Theo quy định, luật sư công là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan Quân đội nhân dân, sĩ quan Công an nhân dân hoặc người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư. Lực lượng này thực hiện các công việc có tính chất pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước.

Người muốn trở thành luật sư công phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó có yêu cầu về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tính liêm chính; có đủ tiêu chuẩn luật sư theo Luật Luật sư; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc thường xuyên, trực tiếp trong lĩnh vực pháp luật hoặc có kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn pháp luật, giải quyết vụ việc pháp lý phức tạp.

Khi tham gia tố tụng và giải quyết các công việc có tính chất pháp lý trong khu vực nhà nước, luật sư công có các quyền của luật sư theo quy định của pháp luật. Luật sư công cũng được phối hợp với luật sư khác để tham gia tố tụng, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của Nhà nước theo sự phân công của cơ quan, tổ chức sử dụng luật sư công.

Một điểm đáng chú ý là luật sư công có quyền bảo lưu ý kiến và từ chối thực hiện chỉ đạo trái pháp luật. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ quy trình, quy định liên quan, không tư lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn xảy ra thiệt hại do rủi ro khách quan, luật sư công được miễn trừ trách nhiệm theo quy định của nghị quyết.

Việc thí điểm chế định luật sư công được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực pháp lý trong khu vực nhà nước, nâng cao chất lượng xử lý các vụ việc pháp lý, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

