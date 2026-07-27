Từ lắng nghe đến hành động - Công đoàn Thanh Hóa khơi dậy sức mạnh đoàn viên góp phần thúc đẩy tăng trưởng “2 con số”

Lắng nghe đoàn viên nói, nói cho đoàn viên hiểu, làm cho đoàn viên tin, vận động, thuyết phục và hướng dẫn đoàn viên làm - đó không chỉ là phương châm công tác, mà đang trở thành cách hành động cụ thể của các cấp Công đoàn Thanh Hóa trong triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên và khích lệ tinh thần công nhân lao động tham gia Hội thi tay nghề may giỏi năm 2026. Ảnh: Thanh Huê

Trong bối cảnh Thanh Hóa đang quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức Công đoàn không chỉ dừng lại ở chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, mà còn phải khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí sáng tạo, kỷ luật lao động và khát vọng cống hiến của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động. Tăng trưởng bền vững không chỉ đến từ vốn, công nghệ hay hạ tầng, mà bắt đầu từ từng người lao động có tay nghề tốt hơn, năng suất cao hơn, sáng kiến nhiều hơn và niềm tin vững chắc hơn vào doanh nghiệp, vào tổ chức Công đoàn.

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đã triển khai tháng cao điểm lắng nghe đoàn viên, người lao động. Đây không phải là hoạt động hình thức, mà là quá trình đối thoại, tiếp nhận, phân loại, xử lý và chuyển hóa tâm tư, kiến nghị từ cơ sở thành nhiệm vụ hành động cụ thể.

Chỉ trong tháng 7, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tiếp nhận gần 6.000 lượt ý kiến của đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn các cấp. Các ý kiến tập trung vào nhiều vấn đề thiết thực như: tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, bữa ăn ca, phúc lợi, thi tay nghề, phát huy sáng kiến, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đáng chú ý, nhiều ý kiến không chỉ phản ánh khó khăn, vướng mắc, mà còn đề xuất cách làm, hiến kế giải pháp, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lao động đối với doanh nghiệp và sự phát triển chung của tỉnh.

Từ cơ sở, phong trào lắng nghe đã được triển khai linh hoạt, thực chất. Đã có 25 công đoàn xã, phường và 132 công đoàn cơ sở có đông công nhân lao động tổ chức các hoạt động lắng nghe đoàn viên nói. Tại nhiều doanh nghiệp, các hội nghị lắng nghe đã trở thành diễn đàn dân chủ để người lao động bày tỏ tâm tư, doanh nghiệp chia sẻ khó khăn, chính quyền và tổ chức Công đoàn cùng giải đáp, tiếp thu, phối hợp xử lý các kiến nghị ngay từ cơ sở.

Lắng nghe là điểm khởi đầu, nhưng để tạo chuyển biến thực chất thì phải nói cho đoàn viên hiểu. Công đoàn Thanh Hóa xác định tuyên truyền không phải là nói chung chung, mà là giải thích để người lao động hiểu rõ mối quan hệ trực tiếp giữa tay nghề, năng suất, kỷ luật, sáng kiến với việc làm, thu nhập và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nâng cao tay nghề không chỉ giúp doanh nghiệp tăng sản lượng, mà còn giúp chính người lao động có vị trí việc làm ổn định hơn, thu nhập tốt hơn. Chấp hành kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cách tự bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình và đồng nghiệp.

Niềm tin của đoàn viên không thể tạo dựng bằng lời nói suông. Niềm tin chỉ hình thành khi ý kiến của người lao động được lắng nghe, kiến nghị được phản hồi, quyền lợi chính đáng được bảo vệ, khó khăn được chia sẻ, sáng kiến được trân trọng và nỗ lực lao động được ghi nhận. Chính vì vậy, Công đoàn Thanh Hóa đang chuyển mạnh từ phát động sang tổ chức thực hiện, từ tuyên truyền sang thuyết phục, từ chăm lo đơn lẻ sang đồng hành phát triển.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành cùng các đại biểu cắt băng ra mắt mô hình Văn hóa công nhân tại Công đoàn Công ty TNHH Giầy Alena Việt Nam.

Kết quả bước đầu cho thấy sự chuyển động rõ nét từ cơ sở. Đến nay, gần 200 công đoàn cơ sở đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hội thi tay nghề, thợ giỏi bằng nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp. Nhiều đơn vị tổ chức thi từ tổ sản xuất, chuyền sản xuất, bộ phận chuyên môn đến cấp doanh nghiệp; gắn luyện tay nghề với cải tiến thao tác, giảm lỗi sản phẩm, tiết kiệm nguyên liệu, bảo đảm an toàn lao động và nâng cao năng suất. Các công đoàn cơ sở tại Công ty TNHH Giầy Alena, Công ty TNHH Giầy Weilina, Công ty TNHH May Sakurai, Công ty TNHH Giầy SunJade, Công ty TNHH Giầy Venus, Công ty TNHH Duyệt Cường... là những ví dụ sinh động cho cách làm thiết thực, sát dây chuyền, sát người lao động.

Cùng với thi tay nghề, các hoạt động chăm lo đời sống người lao động được triển khai đồng loạt. Đã có 72 doanh nghiệp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”, tạo không khí gắn kết, sẻ chia giữa tổ chức Công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động. Có đơn vị tổ chức bữa cơm cho hàng trăm, hàng nghìn công nhân, với sự tham gia của công đoàn xã, phường, ban giám đốc doanh nghiệp và đông đảo đoàn viên, người lao động. Những bữa cơm ấy không chỉ cải thiện bữa ăn ca, mà còn gửi đi thông điệp rất rõ: Công đoàn luôn hiện diện, đồng hành và chăm lo từ những điều gần gũi nhất.

Đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân cũng được quan tâm bằng những mô hình cụ thể. Đến nay, Công đoàn Thanh Hóa đã xây dựng 21 mô hình không gian văn hóa công nhân, tạo điểm sinh hoạt, giao lưu, học tập, chia sẻ, lan tỏa giá trị tích cực trong công nhân lao động. Các mô hình như “Gia đình công nhân hạnh phúc”, hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, giao lưu gia đình công nhân, tôn vinh gia đình tiêu biểu... đã góp phần xây dựng môi trường lao động nhân văn, gắn kết người lao động với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lương Trọng Thành trao Quyết định thành lập Tổ Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh.

Một điểm nhấn quan trọng khác là công tác tư vấn pháp luật, đối thoại, thương lượng và cảnh báo sớm tranh chấp. Đến nay, đã thành lập và tổ chức hoạt động 55 tổ tư vấn pháp luật tại công đoàn cơ sở; 15 công đoàn xã, phường đã thành lập tổ tư vấn pháp luật tại cấp mình. Đây là lực lượng gần công nhân, gần doanh nghiệp, có khả năng tiếp nhận thông tin, giải đáp chính sách, hỗ trợ người lao động và cảnh báo sớm nguy cơ phát sinh tranh chấp. Cách làm này giúp Công đoàn chuyển từ xử lý bị động sang phòng ngừa từ sớm, từ xa; góp phần giữ vững “mạch sản xuất”, ổn định việc làm, bảo đảm quyền lợi người lao động và môi trường đầu tư của tỉnh.

Đáng chú ý, Công đoàn Thanh Hóa đang thể hiện rõ vai trò tiên phong trong tham gia xây dựng Đảng tại doanh nghiệp, nhất là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Bước đầu, các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp với cấp ủy địa phương rà soát nguồn, phát hiện đoàn viên ưu tú, vận động, bồi dưỡng quần chúng và thúc đẩy thành lập được 3 chi bộ Đảng trong khối doanh nghiệp FDI. Đây không chỉ là kết quả về phát triển tổ chức Đảng, mà còn là bước đi có ý nghĩa chiến lược nhằm củng cố nền tảng chính trị trong đội ngũ công nhân lao động, đưa vai trò lãnh đạo của Đảng đến gần hơn với doanh nghiệp, với phân xưởng, tổ sản xuất và đời sống công nhân.

Điểm mới, sáng tạo trong cách làm của Công đoàn Thanh Hóa là xác định xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp phải gắn chặt với xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; lấy đảng viên là cán bộ công đoàn, đoàn viên ưu tú làm hạt nhân nòng cốt để tuyên truyền, vận động, tập hợp người lao động. Ở những nơi đủ điều kiện, việc định hướng mô hình bí thư chi bộ đồng thời là chủ tịch công đoàn cơ sở sẽ tạo sự thống nhất cao giữa vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng với chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công đoàn. Qua đó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong phong trào công nhân; nâng cao vị thế của tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp; đồng thời tạo điểm tựa chính trị tin cậy để người lao động yên tâm gắn bó, thi đua lao động sản xuất.

Mô hình này cũng góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn lâu nay trong phát triển Đảng ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI. Thay vì sinh hoạt chi bộ tách rời thực tiễn sản xuất, hoạt động của tổ chức Đảng được gắn trực tiếp với phong trào công nhân, với hoạt động công đoàn, với những vấn đề cụ thể về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, an toàn vệ sinh lao động, đối thoại và quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Việc bí thư chi bộ đồng thời là chủ tịch công đoàn cơ sở giúp khắc phục khó khăn về địa điểm sinh hoạt, thời gian, kinh phí, điều kiện tập hợp đảng viên; làm cho sinh hoạt chi bộ thiết thực hơn, gần công nhân hơn, sát yêu cầu sản xuất, kinh doanh hơn. Từ đó, tổ chức Đảng không chỉ hiện diện về mặt tổ chức, mà thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo phong trào công nhân, định hướng hoạt động Công đoàn, phát hiện và bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Từ gần 6.000 lượt ý kiến được tiếp nhận, 200 công đoàn cơ sở tổ chức hội thi tay nghề, 72 doanh nghiệp tổ chức “Bữa cơm Công đoàn”, 21 mô hình không gian văn hóa công nhân, 55 tổ tư vấn pháp luật tại công đoàn cơ sở, 15 tổ tư vấn pháp luật tại công đoàn xã, phường và 3 chi bộ Đảng được thành lập trong khối doanh nghiệp FDI, có thể thấy rõ một cách làm mới của Công đoàn Thanh Hóa: không phát động chung chung, mà xác định việc cụ thể; không vận động bằng mệnh lệnh hành chính, mà bằng giải thích, thuyết phục và đồng hành; không chỉ chăm lo khi người lao động khó khăn, mà còn tạo điều kiện để người lao động học nghề, rèn nghề, nâng nghề, sáng tạo và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Công nhân Công ty TNHH Sakurai Việt Nam trong ca sản xuất.

Đóng góp của Công đoàn vào mục tiêu tăng trưởng “2 con số” không phải là những con số cộng cơ học vào doanh thu hay sản lượng của doanh nghiệp. Đóng góp ấy được thể hiện qua những kênh tác động cụ thể: nâng kỹ năng để tăng năng suất; phát huy sáng kiến để giảm chi phí, giảm lỗi, tiết kiệm thời gian; xây dựng kỷ luật và văn hóa an toàn để giảm rủi ro; chăm lo, đối thoại, thương lượng để ổn định việc làm, giữ chân lao động; tư vấn pháp luật, cảnh báo sớm để phòng ngừa tranh chấp, duy trì sản xuất liên tục.

Lắng nghe để hiểu đúng thực tiễn; giải thích để tạo sự đồng thuận; hành động để củng cố niềm tin; vận động, thuyết phục để đoàn viên, người lao động cùng tham gia thực hiện - đó là phương thức hoạt động vừa kế thừa truyền thống gần gũi, sâu sát cơ sở của tổ chức Công đoàn, vừa thể hiện sự đổi mới trong tư duy và cách làm của Công đoàn Thanh Hóa trong giai đoạn mới.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực ở từng công đoàn cơ sở, từng doanh nghiệp, từng tổ sản xuất, tổ chức Công đoàn đang từng bước khơi dậy sức mạnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của đoàn viên, người lao động; đồng hành với doanh nghiệp ổn định sản xuất, nâng cao năng suất, chăm lo tốt hơn đời sống người lao động; qua đó góp phần cùng tỉnh Thanh Hóa thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và thúc đẩy tăng trưởng “2 con số”.

Tiến sĩ Lương Trọng Thành

Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam,

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa