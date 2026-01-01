Tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Hòa trong không khí hân hoan đón chào năm mới 2026, triệu triệu con tim đang cùng nhịp đập hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV sẽ được tổ chức từ ngày 19 đến 25/1 tới đây tại thủ đô Hà Nội. Đại hội XIV là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc lịch sử, là thời điểm hội tụ “trí tuệ, tâm huyết, ý chí” của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta để kiến tạo tương lai, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sau 40 năm Đổi Mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng lên, đang mở ra bước ngoặt cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên hành trình 40 năm Đổi Mới cùng đất nước, Thanh Hóa từ một tỉnh nghèo đã kiên cường, bền bỉ vượt lên bao gian khó, đánh thức, khai mở các nguồn lực, tài nguyên, để vươn lên trở thành động lực dẫn dắt các tỉnh Bắc Trung bộ và đang phấn đấu đến năm 2030 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Trước những thay đổi mang tính thời đại và những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng đang đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn; Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh đã đề ra trong năm 2026, quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

“Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

