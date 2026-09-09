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Tủ chống ẩm 50L mới nhất: Mẫu rẻ chỉ dưới 2 triệu đồng

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Tủ chống ẩm 50L là lựa chọn lý tưởng để bảo quản máy ảnh, ống kính, đồng hồ, tài liệu và các thiết bị điện tử khỏi bị ảnh hưởng bởi độ ẩm. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu tủ bền bỉ với mức giá hợp lý, đừng bỏ qua 4 sản phẩm nổi bật được giới thiệu dưới đây.

Tủ chống ẩm 50L mới nhất: Mẫu rẻ chỉ dưới 2 triệu đồng

Tủ chống ẩm 50L là lựa chọn lý tưởng để bảo quản máy ảnh, ống kính, đồng hồ, tài liệu và các thiết bị điện tử khỏi bị ảnh hưởng bởi độ ẩm. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu tủ bền bỉ với mức giá hợp lý, đừng bỏ qua 4 sản phẩm nổi bật được giới thiệu dưới đây.

Tủ chống ẩm 50L là gì?

Tủ chống ẩm máy ảnh 50L là dòng tủ có dung tích khoảng 50 lít. Sản phẩm được thiết kế để duy trì môi trường khô ráo. Tủ có nhiệm vụ bảo quản các thiết bị và vật dụng nhạy cảm với hơi ẩm như máy ảnh, ống kính, flycam, đồng hồ, tài liệu, thiết bị điện tử...

Với dung tích 50 lít, đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng cá nhân, hoặc các gia đình có nhu cầu bảo quản ở mức vừa phải. Ngoài ra, tủ cũng được nhiều văn phòng nhỏ, cửa hàng máy ảnh hay studio sử dụng để cất giữ tài liệu, máy móc và phụ kiện quan trọng một cách an toàn, gọn gàng.

Top 4 mẫu tủ chống ẩm 50L chất lượng, giá tốt

Tủ chống ẩm 50L Nikatei NC-50S

Thông số kỹ thuật:

  • Công suất: 5W

  • Điện áp: 110V - 220V/50Hz

  • Dung tích: 50 lít

  • Khống chế độ ẩm: 25% - 60% RH

  • Số lượng khay: 2

  • Khóa tủ: inox

  • Màn hình hiển thị: LED

  • Chất liệu tủ: Tôn dày 1.5mm, dập khuôn, hàn đính

  • Kích thước: 290 × 320 × 605mm

  • Trọng lượng: 9.1kg

  • Trọng lượng: 10.8kg

Tủ chống ẩm 50L mới nhất: Mẫu rẻ chỉ dưới 2 triệu đồng

Nikatei NC-50S.

Tủ chống ẩm Nikatei NC-50S là mẫu tủ chống ẩm 50L phù hợp để bảo quản máy ảnh, ống kính, đồng hồ, tài liệu và các thiết bị điện tử trong gia đình hoặc văn phòng. Tủ sử dụng công suất chỉ 5W, vận hành tiết kiệm điện nhưng vẫn duy trì độ ẩm ổn định từ 25% - 60% RH.

Thân tủ được làm từ tôn dày 1.5mm chắc chắn, kết hợp khóa inox chống gỉ và màn hình LED hiển thị trực quan. Người dùng dễ dàng theo dõi, điều chỉnh độ ẩm. Hai khay chứa bên trong cũng giúp sắp xếp vật dụng khoa học, gọn gàng hơn.

Giá tham khảo: 3.600.000 VNĐ

Tủ chống ẩm 50L Andbon AD-50S

Thông số kỹ thuật:

  • Công suất: 5W

  • Điện áp: 110V - 220V/50Hz

  • Dung tích: 50 lít

  • Khống chế độ ẩm: 25% - 60% RH

  • Cửa tủ: Kính cường lực 2 lớp

  • Số lượng khay: 2

  • Khóa tủ: inox chống gỉ

  • Chất liệu tủ: Tôn dày 1.5mm, dập khuôn, hàn đính

  • Kích thước: 290 × 320 × 605mm

Tủ chống ẩm 50L mới nhất: Mẫu rẻ chỉ dưới 2 triệu đồng

Andbon AD-50S.

Andbon AD-50S là lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đang tìm kiếm tủ chống ẩm 50 lít có mức giá rẻ. Sản phẩm có khả năng kiểm soát độ ẩm trong khoảng 25% - 60% RH, từ đó hạn chế nấm mốc và gỉ sét cho các thiết bị giá trị.

Điểm nổi bật của mẫu tủ này là cửa kính cường lực 2 lớp bền bỉ, cho phép quan sát vật dụng bên trong mà không cần mở cửa. Cùng với thân tủ bằng tôn dày 1.5mm, khóa inox chống gỉ và 2 khay chứa, sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu bảo quản vật phẩm an toàn.

Giá tham khảo: 1.849.000 VNĐ

Tủ chống ẩm 50L Andbon AD-50C

Thông kỹ thuật:

  • Công suất: 5W

  • Điện áp: 110V - 220V/50Hz

  • Dung tích: 50 lít

  • Khống chế độ ẩm: 25% - 60% RH

  • Cửa tủ: Kính cường lực 2 lớp

  • Số lượng khay: 2

  • Khóa tủ: inox

  • Chất liệu tủ: Tôn dày 1.5mm, dập khuôn, hàn đính

  • Kích thước: 320 × 290 × 593mm

  • Trọng lượng: 9.1kg

Tủ chống ẩm 50L mới nhất: Mẫu rẻ chỉ dưới 2 triệu đồng

Andbon AD-50C.

Tủ chống ẩm Andbon AD-50C sở hữu thiết kế nhỏ gọn với dung tích 50 lít. Model phù hợp cho cá nhân, nhiếp ảnh gia hoặc văn phòng nhỏ. Thiết bị có khả năng duy trì độ ẩm từ 25% - 60% RH. Điều này góp phần bảo vệ máy ảnh, ống kính, tài liệu và đồ điện tử khỏi tác động của hơi ẩm hiệu quả.

Tủ được trang bị cửa kính cường lực 2 lớp. Thân tủ làm bằng chất liệu tôn dày 1.5mm, có khóa inox chắc chắn, tăng độ an toàn trong quá trình bảo quản vật phẩm. Bên trong có 2 khay chứa cho phép phân chia và sắp xếp vật dụng gọn gàng, thuận tiện.

Giá tham khảo: 1.749.000 VNĐ

Tủ chống ẩm 50L Hiniso AD-50C

Thông số kỹ thuật:

  • Công suất: 5W

  • Điện áp: 220V

  • Dung tích: 50L

  • Khống chế độ ẩm: 25% - 60% RH

  • Số lượng khay: 2

  • Khóa tủ: inox

  • Kích thước: 290 × 320 × 605mm

  • Trọng lượng: 2kg

Tủ chống ẩm 50L mới nhất: Mẫu rẻ chỉ dưới 2 triệu đồng

Hiniso AD-50C.

Hiniso AD-50C là mẫu tủ chống ẩm 50L đáp ứng tốt nhu cầu bảo quản các thiết bị điện tử, máy ảnh, ống kính và tài liệu quan trọng trong môi trường có độ ẩm cao. Với khả năng kiểm soát độ ẩm từ 25% - 60% RH cùng công suất chỉ 5W, sản phẩm vừa đảm bảo hiệu quả chống ẩm vừa tiết kiệm điện năng.

Tủ được trang bị 2 khay chứa rộng rãi, khóa inox chắc chắn và thiết kế nhỏ gọn. Người dùng dễ dàng bố trí ở nhiều vị trí khác nhau trong gia đình, cửa hàng hoặc văn phòng.

Giá tham khảo: 1.849.000 VNĐ

Trên đây là 4 mẫu tủ chống ẩm 50L được nhiều người dùng lựa chọn nhờ khả năng bảo quản thiết bị hiệu quả và mức giá hợp lý. Một giải pháp phù hợp cho cá nhân, gia đình và studio nhỏ khi muốn bảo vệ thiết bị an toàn.

Từ khóa:

#Máy ảnh #Thiết bị điện tử #Sản phẩm #Người dùng #Đồng hồ #Khống chế #Văn phòng #Gia đình #Tìm kiếm #công suất

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