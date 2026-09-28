Săn laptop giá rẻ, giảm sâu tới 6 triệu đồng tại Điện máy HC

Hòa chung không khí tựu trường rộn ràng và vô số kế hoạch mới trong công việc cũng như học tập. Giữa lúc nhu cầu tìm kiếm laptop giá rẻ và các thiết bị công nghệ tăng cao, Điện máy HC tung ra chương trình khuyến mãi cực khủng: Săn ngay laptop giá siêu hời giảm sâu lên đến 6 triệu đồng cùng trọn bộ quà tặng trị giá tới 2,9 triệu đồng.

Điểm danh các thương hiệu lớn góp mặt trong đợt Sale

Chương trình ưu đãi đợt này tại Điện máy HC quy tụ đầy đủ các ông lớn trong làng công nghệ với đa dạng dòng sản phẩm:

- Dell: Được mệnh danh là biểu tượng của sự bền bỉ và ổn định, các dòng laptop của thương hiệu này luôn là lựa chọn hàng đầu cho dân văn phòng, học sinh và sinh viên. Sở hữu thiết kế lịch lãm, vỏ máy chắc chắn cùng bàn phím gõ êm ái, hành trình phím mượt mà giúp người dùng thoải mái làm việc hay học tập suốt nhiều giờ liền mà không mỏi tay.

- Asus: Mang đến hệ sinh thái sản phẩm vô cùng đa dạng, đáp ứng mọi phân khúc từ dòng máy phổ thông mỏng nhẹ thời trang cho đến các dòng máy hiệu năng cao chuyên biệt. Hãng luôn biết cách làm chiều lòng giới trẻ nhờ mức giá cạnh tranh, thiết kế trẻ trung, năng động và đi kèm nhiều công nghệ tản nhiệt hiện đại.

- HP: Ghi dấu ấn mạnh mẽ với phong cách thiết kế thời thượng, sang trọng và mỏng nhẹ tinh tế. Laptop HP mang đến những trải nghiệm thị giác tuyệt vời nhờ màn hình viền mỏng sắc nét và được trang bị công nghệ bảo mật tiên tiến cùng hiệu năng ổn định, phục vụ tốt cho cả học tập, công việc văn phòng lẫn sáng tạo nội dung cơ bản.

- Acer: Là thương hiệu nổi bật với laptop giá rẻ, tối ưu hóa chi phí nhưng vẫn đảm bảo cấu hình vượt trội trong tầm giá. Sở hữu tốc độ xử lý mượt mà, khả năng đa nhiệm tốt cùng độ bền cao, là người bạn đồng hành tin cậy giúp học sinh, sinh viên và người đi làm dễ dàng hoàn thành mọi mục tiêu công việc.

- Lenovo: Ghi điểm tuyệt đối nhờ các dòng máy mang tính thực dụng cao, tối ưu tốt hiệu năng so với chi phí đầu tư. Với bàn phím gõ cực êm, thời lượng pin bền bỉ và thiết kế tối giản nhưng hiện đại có thể xử lý các tác vụ đa nhiệm nặng suốt cả ngày dài.

Khám phá cấu hình vượt trội với mức giá "chạm sàn"

Chương trình mang đến các mức giá cực tốt cho từng phân khúc bộ vi xử lý:

- Core i3: Giá chỉ từ 13.190.000 VNĐ - Giải pháp tiết kiệm tối ưu cho học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng xử lý mượt mà các tác vụ học tập, soạn thảo văn bản và lướt web hàng ngày.

- Core i5: Giá chỉ từ 14.990.000 VNĐ - Dòng máy quốc dân cân bằng tốt giữa hiệu năng và giá thành, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu đa nhiệm, làm việc với dữ liệu lớn và các ứng dụng đồ họa cơ bản.

- Core i7: Giá chỉ từ 20.390.000 VNĐ - Cấu hình đỉnh cao dành cho người dùng chuyên nghiệp, phục vụ tốt các công việc kỹ thuật nặng, thiết kế đồ họa chuyên sâu và chiến game cấu hình cao.

Bên cạnh mức giảm giá sâu trực tiếp vào sản phẩm, mỗi hóa đơn mua laptop trong đợt này tại Điện máy HC còn đi kèm chuỗi phụ kiện thiết thực áp dụng cho từng model nhất định. Quý khách sẽ có cơ hội nhận quà tặng trị giá tới 2.900.000Đ, bao gồm: loa bluetooth nhỏ gọn và tai nghe chất lượng cao, balo thời trang chống sốc, chuột không dây tiện lợi, sạc dự phòng dung lượng cao và quạt cầm tay mini chống nóng.

An tâm mua sắm tại Điện máy HC

Giữa hàng loạt lựa chọn trên thị trường, đây chính là thời điểm vàng để người tiêu dùng sở hữu laptop giá rẻ chất lượng cao mà không phải lo lắng về ngân sách nhờ những giá trị vượt trội:

- Cam kết hàng chính hãng 100%: Điện máy HC cam kết 100% các sản phẩm laptop đều đến từ các thương hiệu lớn uy tín hàng đầu thế giới, bảo đảm nguyên đai nguyên kiện và chế độ bảo hành dài hạn từ hãng.

- Chính sách giá cạnh tranh: Giảm giá trực tiếp và trợ giá tốt nhất giúp người tiêu dùng tiết kiệm tối đa chi phí.

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm: Đội ngũ nhân viên tư vấn giàu kinh nghiệm, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng lựa chọn chiếc máy phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng thực tế.

- Trả góp 0% lãi suất: Thủ tục xét duyệt nhanh gọn, giúp bạn dễ dàng sở hữu ngay chiếc laptop yêu thích mà không cần lo lắng về áp lực tài chính ban đầu.