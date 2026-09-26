Giá iPhone 18 Pro tăng, chi phí thay pin liệu có tăng theo?

Không chỉ giá niêm yết nhích lên so với thế hệ trước, khoản chi phí bảo trì lâu dài của bộ đôi Pro năm nay cũng đắt đỏ hơn ngay từ khâu thay pin.

Giá bán khởi điểm tăng thêm khoảng 2,4 triệu đồng

So với thế hệ liền trước, giá niêm yết của cả iPhone 18 Pro lẫn iPhone 18 ProMax đều tăng thêm 100 USD, tương đương khoảng 2,4 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Đây là lần điều chỉnh đáng chú ý sau vài năm Apple giữ nguyên mức giá khởi điểm ở nhiều thị trường.

iPhone 18 Pro và Pro Max đồng loạt tăng giá bán so với thế hệ trước. Ảnh: Apple

Phí thay pin chính hãng đội thêm 10 USD

Nếu máy đã hết thời hạn bảo hành và không mua kèm gói AppleCare+, phí thay pin chính hãng cho iPhone 18 Pro hiện ở mức 129 USD, cao hơn 10 USD so với con số 119 USD từng áp dụng cho thế hệ trước đó. Khoản chênh lệch tuy nhỏ nhưng phản ánh xu hướng chi phí bảo trì sau mua đang tăng dần qua từng năm.

Không riêng iPhone, cả hệ sinh thái Apple đều tăng phí dịch vụ

Xu hướng tăng phí không dừng lại ở điện thoại. Apple Watch Series 12 bản vỏ gốm hiện có phí sửa chữa ngoài bảo hành lên tới 599 USD, còn phí thay pin cho mẫu Watch này cũng ở mức 99 USD, cao hơn hẳn các dòng Watch phổ thông khác.

Người dùng iPhone 18 Pro Series nên cân nhắc AppleCare+ ngay từ đầu

So với các hãng như Samsung hay Google cũng liên tục điều chỉnh phí sửa chữa trong vài năm gần đây, mức tăng của Apple năm nay chưa phải là đột biến. Với người dùng có ý định giữ máy lâu dài trong dòng iPhone 18 Series, việc mua thêm gói AppleCare+ ngay từ đầu vẫn là cách chủ động hơn để kiểm soát chi phí bảo trì phát sinh, thay vì bất ngờ với khoản phí thay pin sau khi hết bảo hành, đặc biệt với bản iPhone 18 ProMax có giá trị máy cao hơn.

Cách giảm chi phí bảo trì máy về lâu dài

Để tránh bất ngờ với khoản phí thay pin cao hơn sau khi hết bảo hành, người dùng có thể chủ động mua gói AppleCare+ ngay từ lúc kích hoạt máy. Gói này giúp giảm đáng kể phí sửa chữa màn hình, pin hoặc các sự cố phần cứng khác trong suốt thời gian còn hiệu lực, thay vì phải trả trọn phí dịch vụ ngoài bảo hành như đã đề cập ở trên. Với những người có thói quen đổi máy sau hai đến ba năm, khoản chênh lệch giữa phí AppleCare+ và phí sửa chữa lẻ thường đủ lớn để cân nhắc mua ngay từ đầu.

Bên cạnh gói bảo hành mở rộng, thói quen sạc pin hợp lý cũng góp phần kéo dài tuổi thọ pin trước khi phải tính đến chuyện thay thế. Hạn chế để máy sạc đầy 100% liên tục qua đêm, tránh dùng máy ở nhiệt độ quá cao khi sạc nhanh, và cập nhật phần mềm đầy đủ để tận dụng các thuật toán quản lý pin mới nhất là những cách đơn giản nhưng hiệu quả. Ngoài chi phí pin, người nâng cấp lên iPhone 18 Pro hoặc Pro Max cũng nên tính thêm khoản phụ kiện đi kèm như củ sạc, cáp rời hay ốp lưng, do hộp máy không còn kèm sẵn củ sạc từ nhiều thế hệ gần đây, khiến tổng chi phí sở hữu máy thực tế cao hơn giá niêm yết một khoản nhất định.

Với người dùng doanh nghiệp hoặc cần máy phục vụ công việc liên tục, chi phí bảo trì lâu dài cũng là yếu tố nên đưa vào ngân sách mua sắm ngay từ đầu thay vì chỉ tính riêng giá mua máy. Một số công ty hiện áp dụng chính sách hỗ trợ nhân viên mua kèm gói bảo hành mở rộng, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí phát sinh nếu máy gặp sự cố trong quá trình sử dụng, đặc biệt với các vị trí công việc yêu cầu máy hoạt động ổn định gần như liên tục.

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