Trước khi xuống tiền mua iPhone 18 Pro Max, nên cân nhắc điều này

iPhone 18 Pro Max gây chú ý nhờ cấu hình mạnh, nhưng người mua nên nhìn nhận kỹ nhu cầu thực tế trước khi quyết định chi một khoản tiền lớn.

Cấu hình mạnh nhưng đi kèm mức giá không nhỏ

Ở thời điểm ra mắt, cả dòng iPhone 18 đã tạo được tiếng vang nhờ thiết kế mới cùng nhiều nâng cấp về hiệu năng. Riêng bản Pro Max sở hữu chip A20 Pro với CPU 6 lõi và GPU 7 lõi, cụm camera Fusion Telephoto 48MP khẩu độ f/2,8 hỗ trợ zoom quang 8x, cùng khả năng quay video liên tục lên đến 43 giờ theo công bố chính thức từ Apple. Màn hình OLED 6,9 inch tần số quét 120Hz cũng mang lại trải nghiệm mượt mà hơn hẳn các mẫu phổ thông trong cùng hệ sinh thái. Những con số này lý giải vì sao thiết bị nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán ngay khi vừa lên kệ.

Nhu cầu sử dụng hằng ngày có thể chưa cần đến cấu hình cao

Nếu chiếc điện thoại đang dùng vẫn xử lý tốt các tác vụ quen thuộc như lướt mạng xã hội, chụp ảnh gia đình hay xem phim, việc nâng cấp ngay lên phiên bản Pro Max mới nhất chưa hẳn là ưu tiên cấp thiết. Phần lớn tác vụ hằng ngày của người dùng phổ thông thực tế chưa khai thác hết sức mạnh mà chip A20 Pro mang lại, nên chờ thêm một thời gian để giá ổn định hơn hoặc đợi các đợt ưu đãi cũng là lựa chọn hợp lý, nhất là với người không đặt nặng việc sở hữu sản phẩm mới nhất ngay khi vừa ra mắt.

Ngân sách hạn chế vẫn có nhiều lựa chọn khác trong cùng hệ sinh thái

Với những người không nhất thiết cần cấu hình cao cấp nhất, các phiên bản tầm trung hoặc thế hệ liền trước vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng phổ biến mà mức chi trả dễ chịu hơn đáng kể. Trong khi đó, riêng iPhone 18 ProMax, phiên bản dung lượng cơ bản, hiện được niêm yết ở mức khoảng 41,99 triệu đồng trên thị trường trong nước, còn các bản 512GB, 1TB và 2TB có giá cao hơn tương ứng theo dung lượng lưu trữ, con số không nhỏ với phần đông người dùng phổ thông. Máy hiện có các tùy chọn màu Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy, đủ đa dạng để lựa chọn nhưng cũng đồng nghĩa người mua cần cân nhắc thêm sở thích cá nhân bên cạnh yếu tố giá. Nếu ngân sách chưa thực sự thoải mái, dừng lại ở một lựa chọn vừa túi tiền hơn hoàn toàn không phải là thiệt thòi.

iPhone 18 Pro Max hiện có 4 tùy chọn màu sắc để người dùng lựa chọn. Ảnh: Apple

Một số phương án đáng để tham khảo

Ngoài dòng Pro Max quen thuộc, năm nay Apple còn giới thiệu thêm mẫu máy gập mới với màn hình mở rộng lớn hơn hẳn, hướng đến nhóm người dùng ưu tiên không gian hiển thị cho công việc và giải trí. Đây có thể là một phương án đáng cân nhắc song song, dù mức giá của dòng máy gập này còn cao hơn nhiều so với Pro Max. Người dùng hoàn toàn có đủ thời gian để so sánh giữa các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, thay vì vội vàng chốt đơn chỉ vì tâm lý sợ bỏ lỡ.

Quyết định cuối cùng vẫn nên dựa trên nhu cầu thực tế

Xét cho cùng, iPhone 18 Pro Max vẫn là một trong những lựa chọn đáng giá nếu người dùng thực sự cần cấu hình mạnh, camera vượt trội và thời lượng pin dài cho cả công việc lẫn giải trí. Điều quan trọng là cân nhắc kỹ giữa nhu cầu sử dụng, ngân sách và thời điểm mua, thay vì chạy theo tâm lý đám đông. Với người đã sẵn sàng cả về tài chính lẫn nhu cầu, đây vẫn là thời điểm hợp lý để sở hữu một trong những mẫu iPhone cao cấp nhất hiện nay.

Thông tin thêm về ưu đãi mua iPhone 18 Pro Max

Hiện iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max đã được Thế giới di động mở bán chính thức trên toàn hệ thống. Khách hàng mua máy ở giai đoạn này vẫn có thể lựa chọn các chương trình như trả góp linh hoạt, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, ưu đãi khi mua kèm SIM data hoặc phụ kiện, cùng các gói bảo hành mở rộng và Nâng Cấp 365 tùy từng thời điểm. Người dùng nên truy cập thegioididong.com hoặc đến siêu thị gần nhất để kiểm tra mức giá và điều kiện ưu đãi đang áp dụng.

Khách hàng tham khảo và mua sắm iPhone tại hệ thống Thế Giới Di Động. Ảnh: TGDĐ

Nguồn: Thế giới di động