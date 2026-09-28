Nhiều người chọn mua iPhone 17 Pro Max cũ sau khi Apple công bố giá bán iPhone 18 Pro 256GB

Nhiều người mua đang chú ý tới iPhone 17 Pro Max cũ sau khi Apple công bố giá bán của iPhone 18 Pro. Mẫu iPhone 18 Pro bản 256 GB có giá 38.990.000 đồng, trong khi iPhone 17 Pro Max bản cũ đẹp cùng dung lượng chỉ có giá 31.490.000 đồng. Với giá thấp hơn, iPhone 17 Pro Max vẫn giữ lợi thế về màn hình và pin.

iPhone 18 Pro 256GB ra mắt với giá khởi điểm 38,99 triệu đồng

iPhone 18 Pro 256GB có giá khởi điểm 38.990.000 đồng tại CellphoneS, cao hơn mức 34.999.000 đồng của iPhone 17 Pro 256 GB lúc mở bán. Máy chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 18/09/2026 với bốn tùy chọn bộ nhớ, trong đó bản 2 TB có giá 77.990.000 đồng.

iPhone 18 Pro 256 GB có giá 38.990.000 đồng, kèm bốn mức bộ nhớ để chọn theo nhu cầu lưu trữ.

Mức giá mới của dòng Pro khiến nhiều người cân nhắc lại khoản chi, đặc biệt là những ai chưa thật sự cần phần cứng mới của thế hệ 18. Nhóm người dùng này thường chuyển sang iPhone 17 Pro Max phiên bản cũ, vì mẫu máy ra mắt năm ngoái nay có giá thấp hơn nhiều.

Giá iPhone 18 Pro 256GB tăng, vì sao cộng đồng quay sang iPhone 17 Pro Max cũ?

iPhone 17 Pro Max cũ được nhiều người chú ý nhờ giá dễ chịu hơn, trong khi cấu hình vẫn thuộc nhóm cao cấp của Apple. Tuy nhiên, mẫu iPhone 18 Pro vẫn có những nâng cấp về hiệu năng và camera mà thế hệ trước chưa có.

Chênh lệch hơn 7 triệu đồng cho cùng bộ nhớ 256 GB

iPhone 17 Pro Max cũ đẹp đang có giá 31.490.000 đồng tại CellphoneS, trong khi iPhone 18 Pro cùng dung lượng có giá 38.990.000 đồng. Khoản tiền hơn 7 triệu đồng tiết kiệm được đủ để bạn mua thêm tai nghe không dây hay sạc dự phòng.

Nếu cần bộ nhớ lớn hơn, iPhone 17 Pro Max cũ còn có các bản 512 GB, 1 TB và 2 TB với mức giá lên đến 43.690.000 đồng. Máy cũ đẹp tại CellphoneS được thu về từ người dùng đổi trả hoặc tham gia chương trình đổi mới, với ngoại hình giữ được khoảng 99%.

Bên cạnh bản cũ đẹp, mẫu 17 Pro Max qua sử dụng còn có các tình trạng trầy xước, xước cấn và đã kích hoạt, với giá từ 29.490.000 đồng. Nếu thường dùng ốp lưng kín thân máy, bạn có thể chọn bản trầy xước để giảm thêm chi phí mà cấu hình vẫn giữ nguyên.

Màn hình lớn hơn, pin lâu hơn bản 18 Pro

iPhone 17 Pro Max cũ có màn hình 6,9 inch, lớn hơn mức 6,3 inch của iPhone 18 Pro, nên bạn xem phim hay chơi game với khung hình rộng hơn. Màn hình của hai máy có cùng độ sáng ngoài trời 3.000 nit và tần số quét 120 Hz, nên khác biệt chủ yếu nằm ở kích thước.

Đổi lại, thân máy lớn khiến iPhone 17 Pro Max nặng 231 gram, trong khi iPhone 18 Pro chỉ nặng 211 gram và dễ cầm một tay hơn. Về pin, Apple công bố iPhone 17 Pro Max xem video được đến 37 giờ, dài hơn mức 34 giờ của iPhone 18 Pro.

Màn hình 6,9 inch và pin xem video đến 37 giờ giúp xem phim, chơi game được lâu hơn.

Số giờ này là kết quả Apple đo trong điều kiện thử nghiệm và có thể thay đổi theo độ sáng màn hình hay ứng dụng bạn dùng. Với máy cũ, bạn nên xem mục Tình trạng pin trong Cài đặt trước khi nhận máy, vì dung lượng tối đa của pin giảm dần theo thời gian.

Camera và hiệu năng vẫn thừa sức đáp ứng, trừ khi bạn cần chip A20 Pro và camera chuyên nghiệp

So với iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro Max vẫn đáp ứng hoàn hảo nhu cầu nhờ chip A19 Pro dư sức cân mọi tác vụ và camera 48 MP dùng khẩu độ cố định ƒ/1,78 giúp chụp đẹp sắc nét. Việc nâng cấp lên chip A20 Pro hay camera khẩu độ biến thiên từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0 chỉ thực sự cần thiết nếu bạn có nhu cầu xử lý nặng.

Bộ điều khiển Pro cho khẩu độ ống kính, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và xem biểu đồ trên iPhone 18 Pro chủ yếu phục vụ người làm sáng tạo chuyên nghiệp. iPhone 17 Pro Max đạt 50% trong 20 phút khi sạc 40 W đã đủ dùng, không chênh đáng kể so với mức 15 phút khi sạc 60 W của iPhone 18 Pro.

Ưu đãi khi mua iPhone 17 Pro Max cũ và iPhone 18 Pro tại CellphoneS

Dù chọn iPhone 17 Pro Max cũ hay iPhone 18 Pro, bạn vẫn có thể giảm thêm chi phí nhờ các chương trình đang áp dụng tại CellphoneS. Mỗi dòng máy có nhóm ưu đãi riêng với điều kiện áp dụng khác nhau:

Thu cũ lên đời máy cũ: Khi đổi điện thoại đang dùng, bạn mua iPhone 17 Pro Max 256 GB cũ đẹp với giá 30.490.000 đồng. Mức giá này thấp hơn giá mua thẳng và áp dụng khi CellphoneS thu lại máy cũ của bạn.

Trả góp 0% cho máy cũ: iPhone 17 Pro Max bản cũ tại CellphoneS hỗ trợ trả góp 0%, giúp bạn chia nhỏ khoản chi thành nhiều kỳ. Kỳ hạn và khoản trả trước tùy vào ngân hàng hoặc công ty tài chính bạn chọn.

Trợ giá cho iPhone 18 Pro: Người mua iPhone 18 Pro được chọn trợ giá thu cũ lên đời đến 2 triệu đồng, hoặc giảm 2 triệu đồng theo hình thức thanh toán. Máy cũng hỗ trợ trả góp 0% với kỳ hạn lên đến 18 tháng.

S-BuyBack cho iPhone 18 Pro: CellphoneS cam kết thu lại tối thiểu 60% giá trị máy trong vòng 15 tháng sử dụng. Hãy gọi hotline 1800.2097 để được tư vấn chọn giữa máy cũ và máy mới.

Bản 256 GB cũ đẹp còn 30.490.000 đồng khi thu cũ lên đời, kèm trả góp 0% để chia nhỏ chi phí.

iPhone 17 Pro Max cũ phù hợp với người muốn màn hình lớn và pin dài trong ngân sách khoảng 31 triệu đồng. Nếu cần chip A20 Pro, camera khẩu độ thay đổi và sạc nhanh hơn, bạn có thể chọn iPhone 18 Pro 256GB dù giá cao hơn. Bạn nên cầm thử hai máy tại cửa hàng để so kích thước trước khi quyết định.