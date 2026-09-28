iPhone 18 Pro/Pro Max tản nhiệt tốt hơn, nhưng có thực sự mát hơn khi chơi game?

Buồng hơi lớn gấp 3 lần giúp hiệu năng đỉnh duy trì lâu hơn 40%, nhưng con số này nói lên điều gì về cảm giác cầm máy khi chơi game?

Tản nhiệt là một trong những thay đổi phần cứng được Apple nhấn mạnh khi giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 ProMax, bên cạnh chip A20 Pro mới. Với người hay chơi các tựa game đồ họa nặng, câu hỏi thực tế là máy có mát hơn không, và mát hơn đến mức nào. Để trả lời, cần hiểu buồng hơi hoạt động ra sao và con số Apple công bố thực chất đo điều gì.

Buồng hơi là gì và vì sao kích thước lại quan trọng?

Buồng hơi (vapor chamber) là một khoang kim loại dẹt, bên trong chứa một lượng nhỏ chất lỏng. Khi chip nóng lên, chất lỏng bay hơi và mang nhiệt lan ra khắp khoang, rồi ngưng tụ ở vùng mát hơn trước khi quay trở lại điểm nóng để tiếp tục chu trình. Nhờ vậy, nhiệt không dồn vào một điểm mà được trải đều trên diện tích rộng, sau đó thoát ra ngoài qua khung và mặt lưng máy.

Trên hai mẫu Pro năm nay, Apple cho biết buồng hơi tản nhiệt thế hệ mới có diện tích lớn gấp 3 lần. Diện tích càng lớn thì nhiệt càng có nhiều không gian để phân tán, giúp chip giữ xung nhịp cao lâu hơn trước khi phải tự hạ hiệu năng để bảo vệ linh kiện. Hiện tượng hạ xung này là nguyên nhân khiến nhiều điện thoại chơi mượt ở những phút đầu rồi giật dần về cuối trận.

Buồng hơi thế hệ mới có diện tích lớn gấp 3 lần, giúp nhiệt từ chip được trải đều hơn khi chơi game. Ảnh: Apple

Gấp 3 lần không có nghĩa là mát hơn gấp 3

Con số gấp 3 mô tả diện tích buồng hơi, không phải mức giảm nhiệt độ. Chỉ số về hiệu năng mà Apple công bố là hiệu năng đỉnh được duy trì lâu hơn 40%. Nói cách khác, lợi ích chính nằm ở độ ổn định: trong một ván game kéo dài, máy có thể giữ mức khung hình cao lâu hơn trước khi bị giảm xung do nhiệt.

Đến thời điểm này, Apple không công bố nhiệt độ bề mặt cụ thể khi chơi game. Máy mát hơn bao nhiêu độ so với thế hệ trước vì thế vẫn cần chờ các bài đo độc lập bằng thiết bị chuyên dụng.

Chip 2nm cũng góp phần giảm lượng nhiệt sinh ra

Bên cạnh buồng hơi, chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm, gồm CPU 6 lõi (2 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện), GPU 7 lõi và Neural Engine 16 lõi. Tiến trình nhỏ hơn thường giúp chip tiêu thụ ít điện năng hơn ở cùng mức hiệu năng, qua đó sinh ra ít nhiệt hơn. Khi chip hiệu quả hơn đi cùng khả năng phân tán nhiệt tốt hơn, người dùng có cơ sở để kỳ vọng máy chạy ổn định trong các phiên chơi game dài.

Chip A20 Pro trên tiến trình 2nm đi cùng hệ thống tản nhiệt mới để duy trì hiệu năng lâu hơn. Ảnh: Apple

Pro hay Pro Max phù hợp hơn với người chơi game?

Hai máy dùng chung chip và công nghệ tản nhiệt, khác biệt nằm ở màn hình, pin và trọng lượng. Bản iPhone 18 Pro 256GB có giá 38.490.000 đồng, màn hình 6,3 inch, nặng 211 g, hợp với người muốn máy gọn để cầm lâu mà không mỏi tay. Bản Pro Max 256GB có giá 41.990.000 đồng, màn hình 6,9 inch cho khung nhìn rộng hơn khi chơi game, pin đạt 29 giờ sử dụng thông thường so với 23 giờ của bản Pro, đổi lại trọng lượng tăng lên 249 g.

Bản Pro Max có màn hình 6,9 inch cho khung nhìn rộng hơn khi chơi game, đổi lại nặng 249 g. Ảnh: Apple

Với người chơi game thường xuyên, câu trả lời cho câu hỏi ở tiêu đề là có, nếu xét theo độ ổn định hiệu năng mà Apple công bố. Còn máy mát hơn bao nhiêu độ so với thế hệ trước thì hiện chưa có số liệu kiểm chứng, người dùng nên theo dõi thêm các bài thử nghiệm độc lập trước khi đặt nặng yếu tố này.

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Nguồn: Thế giới di động