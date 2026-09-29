Giải mã tiêu chuẩn 3M Pro Shop: Đặc quyền khi dán phim cách nhiệt ô tô

3M Pro Shop & 3M Training Center được phát triển trong hệ sinh thái Auto365.vn - Trụ Sở Chính, thuộc 365Group

Cùng là phim cách nhiệt 3M, vì sao có nơi được nhận diện là 3M Pro Shop? Khác biệt không chỉ nằm ở bảng hiệu, mà ở các yêu cầu riêng về sản phẩm, trải nghiệm dịch vụ, năng lực thi công và hậu mãi. Với người dùng ô tô, điều quan trọng là những tiêu chuẩn đó mang lại trải nghiệm dán phim khác gì so với một điểm thi công thông thường.

1. 3M Pro Shop không chỉ là một cửa hàng bán phim 3M

3M Pro Shop là mô hình cửa hàng chuyên biệt của 3M dành cho các giải pháp chăm sóc và cá nhân hóa ô tô, với yêu cầu riêng về không gian trải nghiệm, quy trình thi công, năng lực kỹ thuật và hậu mãi. Khác với Authorized Dealer thường tập trung vào một nhóm sản phẩm, Pro Shop có phạm vi giải pháp rộng hơn trong hệ sinh thái ô tô 3M.

Tại Việt Nam, 3M Pro Shop - 3M Training Center được 365Group đưa vào vận hành từ tháng 6/2026. Không gian này được tổ chức theo các khu vực trải nghiệm và thi công, trong đó khách hàng có thể xem mẫu, sử dụng thiết bị đo để so sánh sản phẩm và tìm hiểu quy trình trước khi quyết định.

3M Pro Shop còn được nhận diện riêng trên hệ thống dealer locator.

Điểm 3M Pro Shop được nhận diện riêng trên hệ thống tìm kiếm điểm dịch vụ của 3M

2. Đặc quyền khi dán phim cách nhiệt ô tô tại 3M Pro Shop

“Đặc quyền” của Pro Shop không nhất thiết là một dịch vụ mà nơi khác hoàn toàn không có. Giá trị nằm ở việc nhiều tiêu chuẩn về trải nghiệm, con người, điều kiện thi công và hậu mãi được triển khai đồng thời trong cùng một mô hình cửa hàng.

2.1 Được trải nghiệm và so sánh phim trước khi lựa chọn

Khách hàng tại 3M Pro Shop có khu vực trải nghiệm riêng với mẫu phim và thiết bị đo chuyên dụng. Người dùng có thể trực tiếp so sánh khả năng giảm nhiệt, UV, độ chói và độ sáng giữa các mã phim trước khi chọn cấu hình.

Khách hàng có thể trải nghiệm và so sánh các lựa chọn phim trước khi chốt cấu hình.

2.2 Năng lực kỹ thuật được đặt thành yêu cầu của mô hình Pro Shop

Trong yêu cầu nhân sự của 3M Pro Shop, đội ngũ kỹ thuật phải tham gia các chương trình đào tạo chính thức của 3M, trong đó có Automotive Window Film. Tại 3M Pro Shop - 3M Training Center ở TP.HCM, kỹ thuật viên còn được đào tạo, thực hành và đánh giá trước khi nhận chứng nhận 3M Preferred Installer.

2.3 Xe được thi công trong không gian chuyên biệt của Pro Shop

Không gian 3M Pro Shop được tổ chức theo các khu vực chức năng rõ ràng, từ trưng bày, trải nghiệm sản phẩm đến khu vực thi công riêng. Phim cách nhiệt được thi công trong phòng kín, theo quy trình chuẩn hóa, nhằm tạo môi trường phù hợp hơn cho các bước vệ sinh kính, tạo form, căn phim và hoàn thiện bề mặt.

Kỹ thuật viên thi công phim trong khu vực chuyên biệt tại 3M Pro Shop.

2.4 Minh bạch từ tư vấn, giá dịch vụ đến bảo hành sau thi công

Tiêu chuẩn Pro Shop còn bao gồm yêu cầu về tư vấn minh bạch, quy trình rõ ràng và chính sách hậu mãi có thể kiểm chứng. Theo 3M Việt Nam, phim cách nhiệt ô tô 3M được hỗ trợ bảo hành lên tới 10 năm, tùy sản phẩm và điều kiện áp dụng; thông tin được lưu trên hệ thống 3M eWarranty để khách hàng chủ động tra cứu khi cần hỗ trợ.

Thông tin bảo hành điện tử giúp khách hàng có cơ sở tra cứu sau khi nhận xe

3. Trải nghiệm dán phim cách nhiệt tại 3M Pro Shop diễn ra như thế nào?

Trải nghiệm tại 3M Pro Shop được triển khai theo một chuỗi từ tư vấn, chọn phim, thi công đến bàn giao và bảo hành.

Theo quy trình vận hành của 3M Pro Shop, một ca tư vấn và thi công phim cách nhiệt 3M được tổ chức qua tám bước chính.

Bước Nội dung chính 1 Tiếp nhận yêu cầu và xác nhận lịch hẹn 2 Ghi nhận thông tin xe và nhu cầu sử dụng 3 Kiểm tra kính, phim cũ và hiện trạng xe 4 Hướng dẫn khách hàng trải nghiệm mẫu phim 5 Xác nhận mã phim theo từng vị trí kính 6 Thi công trong khu vực được kiểm soát 7 Kiểm tra chất lượng và nghiệm thu 8 Bàn giao, hướng dẫn sử dụng và kích hoạt bảo hành

Trước khi đặt lịch, chủ xe có thể tham khảo thêm các gói phim cách nhiệt 3M và gợi ý các mã phim theo từng vị trí kính.

3M Pro Shop - 3M Training Center tại TP. Hồ Chí Minh

Giá trị của 3M Pro Shop không nằm ở việc làm thay đổi thông số của cùng một tấm phim, mà ở việc tạo thêm những điểm kiểm chứng trong toàn bộ trải nghiệm dán phim. Khách hàng được biết mình chọn gì, ai thực hiện, xe được thi công ra sao và có thông tin để đối chiếu sau khi bàn giao. Thông tin liên hệ 3M Pro Shop & 3M Training Center

Địa chỉ: 4/4/3/3 Đường số 3, Khu phố 31, Phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0365 365 365.