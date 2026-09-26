Khi lựa chọn tai nghe có dây HyperX Cloud Earbuds III hoặc III S nên chọn giắc 3.5mm hay USB-C?

HyperX Cloud Earbuds III hợp thiết bị có giắc 3.5mm, còn bản III S hợp hệ USB-C hiện đại với âm thanh vòm ảo, mic giảm nhiễu và điều khiển tiện hơn.

Khác biệt cốt lõi nằm ở cổng kết nối

Khi chọn giữa HyperX Cloud Earbuds III và Cloud Earbuds III S, điểm cần nhìn đầu tiên là thiết bị bạn dùng mỗi ngày. Bản III dùng giắc 3.5mm góc 90 độ, phù hợp với PC, Mac, Nintendo Switch và các bộ điều khiển máy chơi game còn cổng tai nghe. Bản III S chuyển sang giắc USB-C góc 90 độ, hợp với điện thoại, máy tính bảng, laptop và thiết bị gaming hiện đại ưu tiên USB-C.

Nói đơn giản, Cloud Earbuds III là lựa chọn an toàn nếu bạn còn nhiều thiết bị có cổng 3.5mm. Cloud Earbuds III S hợp hơn nếu hệ sinh thái của bạn đã chuyển dần sang USB-C và muốn tai nghe xử lý âm thanh độc lập hơn.

Giắc 3.5mm: lợi thế nằm ở sự quen thuộc

Giắc 3.5mm vẫn có sức hút riêng vì tính đơn giản. Cắm vào là dùng, không cần kiểm tra thiết bị có hỗ trợ USB audio hay không, cũng không phải nghĩ đến adapter nếu máy đã có sẵn cổng tai nghe. Với game thủ dùng Nintendo Switch, tay cầm console, laptop cũ hoặc PC có cổng combo, Hyperx Cloud Earbuds III cho cảm giác gọn: mang theo nhẹ, cắm nhanh, chơi ngay.

Thiết kế giắc 3.5mm xoay góc 90 độ cũng hợp với chơi game di động. Khi cầm ngang máy, đầu cắm chữ L giúp dây đi sát thân thiết bị hơn, giảm cảm giác vướng lòng bàn tay và hạn chế kéo dây khi đặt máy xuống bàn.

Giắc 3.5 mm trên Earbuds III.

USB-C: tiện hơn với thiết bị mới, thêm lợi thế xử lý âm thanh

Ở phía còn lại, Cloud Earbuds III S đi theo hướng hiện đại hơn với giắc USB-C góc 90 độ. Bản này có xử lý âm thanh độc lập với chip âm thanh onboard của thiết bị, đồng thời tích hợp âm thanh vòm ảo trên tai nghe. Với người dùng điện thoại không còn giắc 3.5mm, laptop mỏng nhẹ hoặc máy chơi game cầm tay dùng USB-C, đây là hướng kết nối gọn hơn so với việc mang thêm dongle.

Bản III S cũng có cụm điều khiển đầy đủ hơn: chỉnh âm lượng, tắt tiếng và truy cập âm thanh vòm trên dây. Mic MEMS đa hướng có giảm nhiễu là lợi thế nếu bạn thường voice chat trong môi trường có tiếng quạt, tiếng bàn phím hoặc âm thanh nền nhẹ.

Giắc USB-C trên Earbuds III S.

Cả hai vẫn giữ nền tảng gaming giống nhau

Dù khác cổng kết nối, hai phiên bản vẫn có nhiều điểm chung. Cả hai dùng driver 14mm được HyperX tinh chỉnh, hướng đến âm trầm mạnh, âm cao rõ và cân bằng âm sắc để nhận diện tín hiệu trong game như bước chân, tiếng xe, hiệu ứng kỹ năng hoặc lời thoại đồng đội.

Cả hai cũng dùng thiết kế nút tai Intra-Concha được cấp bằng sáng chế, đi kèm 4 kích cỡ đầu tai từ XS đến L. Thiết kế này hướng tới việc giảm áp lực lên tai khi đeo lâu, đồng thời cho phép âm thanh xung quanh thấm qua để người chơi không mất nhận thức tình huống.

Bản nào hợp với Nintendo Switch và tay cầm hơn?

Nếu bạn chơi Nintendo Switch đời có giắc tai nghe, dùng tay cầm console, PC hoặc Mac có cổng 3.5mm, bản Cloud Earbuds III là lựa chọn dễ hiểu hơn. Nó tận dụng được cổng sẵn có, không cần adapter và vẫn có giắc 90 độ, micro đa hướng trên dây, nút điều khiển đa năng, kết nối có dây không cần pin.

Bản này cũng hợp với người dùng nhiều thiết bị cũ và mới xen kẽ. Nếu ưu tiên “cứ cắm là chạy” và không cần âm thanh vòm ảo tích hợp, bản III là lựa chọn gọn, ít rủi ro tương thích hơn.

Earbuds III tương thích với nhiều thiết bị hơn nhờ giắc 3.5 mm.

Khi nào nên chọn Cloud Earbuds III S?

Hyperx Cloud Earbuds III S phù hợp hơn nếu thiết bị chính của bạn là điện thoại USB-C, laptop mỏng, tablet hoặc máy chơi game cầm tay hiện đại. Lợi thế của bản S nằm ở USB-C góc 90 độ, xử lý âm thanh độc lập, âm thanh vòm ảo tích hợp, mic MEMS giảm nhiễu và cụm điều khiển có phím âm lượng.

Nếu thường chơi game cần cảm nhận hướng âm như sinh tồn hoặc hành động, âm thanh vòm ảo trên bản III S là điểm đáng cân nhắc. Nếu hay gọi voice hoặc chơi cùng đồng đội, mic giảm nhiễu và nút tắt tiếng trên dây cũng thực tế hơn.

Earbuds III và Earbuds III S.

Kết luận: chọn theo cổng máy trước, tính năng sau

Nếu cần tai nghe có dây đơn giản, dễ dùng với Switch, tay cầm, PC và thiết bị còn giắc 3.5mm, HyperX Cloud Earbuds III là lựa chọn hợp lý hơn. Nếu thiết bị chính đã chuyển sang USB-C và bạn muốn thêm âm thanh vòm ảo, mic giảm nhiễu, điều khiển âm lượng trực tiếp, Cloud Earbuds III S sẽ đáng chú ý hơn.

Điểm chung của cả hai là vẫn giữ đúng tinh thần tai nghe gaming bỏ túi: nhẹ, có dây, không cần pin, giắc góc 90 độ và thiết kế Intra-Concha để đeo lâu dễ chịu hơn. Vì vậy, hãy chọn theo cổng kết nối và bộ tính năng khớp nhất với thiết bị bạn dùng mỗi ngày.

Nguồn: thegioididong