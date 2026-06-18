TSHPCo chủ động phòng, chống thiên tai trước mùa mưa bão

Trước những diễn biến ngày càng cực đoan, khó lường của thời tiết, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm vận hành an toàn công trình, chủ động ứng phó với thiên tai và giảm thiểu rủi ro cho khu vực hạ du trong mùa mưa bão năm 2026.

Lực lượng vận hành TSHPCo phối hợp với đội xung kích diễn tập công tác ứng phó sự cố trong mùa mưa bão.

Mới đây, tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, TSHPCo đã tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng ứng phó với các tình huống thiên tai, sự cố bất thường có thể xảy ra trong mùa mưa bão sắp tới. Kịch bản diễn tập được xây dựng sát với tình huống thực tế khi xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước về hồ tăng nhanh, dự báo từ 3.500 m3/s đến 5.000 m3/s, buộc nhà máy phải tăng lưu lượng xả về hạ du để bảo đảm an toàn công trình. Đặc biệt, tình huống giả định còn đặt ra thách thức lớn khi toàn bộ hệ thống liên lạc bằng điện thoại và internet với các cấp chỉ huy phòng thủ dân sự bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão.

Trước tình huống này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự công ty đã nhanh chóng kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp. Hệ thống điện thoại vệ tinh được kích hoạt để duy trì liên lạc với các cơ quan chức năng và cấp chỉ huy. Đồng thời, các lực lượng triển khai kiểm tra an toàn công trình, khu vực hạ du, chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ công tác điều tiết lũ. Trong suốt quá trình diễn tập, lực lượng vận hành phối hợp chặt chẽ với đội xung kích, các phòng chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện công tác cảnh báo, kiểm tra hiện trường, bảo đảm giao thông và an toàn khu vực hạ du. Các thao tác vận hành tăng lưu lượng xả lũ, phát tín hiệu cảnh báo, kiểm tra tình trạng thiết bị và theo dõi an toàn công trình đều được thực hiện đúng quy trình.

Theo ông Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TSHPCo, điểm đáng chú ý của đợt diễn tập là khả năng vận hành hồ chứa trong điều kiện mất liên lạc diện rộng. Qua đó, công ty đã kiểm tra hiệu quả của hệ thống thông tin dự phòng, đánh giá năng lực phối hợp giữa các bộ phận và khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan. Đặc biệt, tình huống diễn tập đã kiểm tra khả năng vận hành hồ chứa trong điều kiện mất liên lạc diện rộng đã đánh giá chính xác hiệu quả hệ thống thông tin dự phòng, năng lực phối hợp giữa các bộ phận cũng như khả năng xử lý các tình huống khẩn cấp phát sinh. Các thao tác vận hành tăng lưu lượng xả lũ, phát tín hiệu cảnh báo, kiểm tra an toàn hạ du và theo dõi tình trạng thiết bị đều được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

Được biết, hiện Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đang duy trì hệ thống 286 thiết bị quan trắc phục vụ theo dõi chuyển vị, áp lực thấm, nhiệt độ, ứng suất, động đất và mực nước ngầm. Hệ thống cảnh báo xả lũ, nguồn điện dự phòng và thiết bị nâng hạ cửa van đều được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên trước mùa mưa bão. Công ty cũng đã xây dựng đầy đủ các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, duy trì hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo vận hành hồ chứa và tổ chức diễn tập định kỳ theo quy định.

Mới đây, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương, gồm đại diện các cục chuyên môn của bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cùng các chuyên gia trong lĩnh vực thủy điện, thủy văn, địa chất vừa tiến hành kiểm tra công tác an toàn đập, hồ chứa tại nhà máy. Đoàn công tác đánh giá cao sự chủ động của công ty trong quản lý vận hành hồ chứa, theo dõi quan trắc an toàn đập và triển khai các phương án phòng chống thiên tai. Đại diện Bộ Công Thương đề nghị đơn vị tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thủy văn; rà soát, cập nhật các phương án ứng phó thiên tai, tăng cường tuyên truyền cho người dân khu vực hạ du nhằm bảo đảm vận hành hồ chứa an toàn, hiệu quả trong mùa mưa lũ năm 2026.

Bài và ảnh: Bách Nguyên