Truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trong kỷ nguyên số

Trung Hiếu
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam tổ chức diễn đàn truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trong kỷ nguyên số với sự tham gia của 150 công nhân, lao động trong công ty.

Chiều 22/11, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công đoàn Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam tổ chức diễn đàn truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trong kỷ nguyên số với sự tham gia của 150 công nhân, lao động trong công ty.

Các đại biểu và đông đảo công nhân, người lao động tham dự diễn đàn.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, đồng thời cụ thể hóa chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ.

Một tiểu phẩm tuyên truyền về bình đẳng giới tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, công nhân, người lao động đã được xem video liên quan đến chủ đề bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và xử lý các tình huống thực tế; đồng thời giao lưu, chia sẻ những vấn đề liên quan đến bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình trong kỷ nguyên số.

Công nhân tham gia trả lời câu hỏi tại diễn đàn.

Diễn đàn được tổ chức nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về những chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt trên môi trường mạng và kỷ nguyên số.

Đại diện Công đoàn Trường Đại học Hồng Đức trao tặng 50 bộ áo dài cho nữ công nhân lao động.

Trung Hiếu

