Trường THPT Hoằng Hóa kỷ niệm 15 năm thành lập

Sáng 07/12, Trường THPT Hoằng Hóa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập (2010-2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng Trường THPT Hoằng Hóa.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cùng đông đảo các thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Hoằng Hóa.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Trường THPT Hoằng Hóa được thành lập năm 2010, chủ đầu tư là Công ty TNHH Thanh Lịch. Đây là trường tư thục đầu tiên được thành lập trên vùng đất ven biển huyện Hoằng Hóa trước đây, tạo điều kiện phổ cập giáo dục đại trà, trao cơ hội học tập cho học sinh lứa tuổi THPT.

Những ngày đầu thành lập, trường có 6 lớp với 280 học sinh; đội ngũ cán bộ, giáo viên là những thầy, cô giáo có nhiều kinh nghiệm, uy tín; hệ thống cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó, khóa học sinh tốt nghiệp đầu tiên của nhà trường đạt tỷ lệ gần 100%.

Lãnh đạo xã Hoằng Thanh tặng hoa và bức trướng chúc mừng Trường THPT Hoằng Hóa.

Năm học 2014-2015, Công ty TNHH Thanh Lịch tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở 2 của nhà trường với diện tích gần 10.000m2.

Học sinh Trường THPT Hoằng Hóa tham dự lễ kỷ niệm.

Đến nay, Trường THPT Hoằng Hóa vươn lên lớn mạnh với quy mô đào tạo gần 1.200 học sinh mỗi năm. Nhà trường hiện có 36 cán bộ giáo viên, nhân viên; 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.

Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày một nâng cao cả về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Số học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt tỷ lệ cao, năm 2025 đạt 100%. Điểm trung bình nhiều năm đứng thứ 5 trong số 10 trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Số học sinh đậu vào các trường đại học năm sau cao hơn năm trước.

Trong 15 năm xây dựng và phát triển, đã có gần 3.000 học sinh trưởng thành, nhiều học sinh thành đạt, đóng góp sức lực, trí tuệ vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Nhà trường đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh cùng nhiều phần thưởng khác.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho bà Doãn Thị Lịch, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Lịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Hoằng Hóa.

Trường THPT Hoằng Hóa tổ chức cắt băng khánh thành công trình cổng trường mới.

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đã tặng hoa chúc mừng Trường THPT Hoằng Hóa. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho bà Doãn Thị Lịch, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Lịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường THPT Hoằng Hóa.

Nhiều tập thể, cá nhân đã trao quà cho Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” của Trường THPT Hoằng Hóa.

Việt Hương