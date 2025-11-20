Trường CĐ Y dược Hợp Lực kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên

Chiều 20/11, Trường Cao đẳng Y dược Hợp Lực tổ chức kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025) và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng niên khóa 2022-2025. Tham dự buổi lễ có ông Tạ Hồng Lựu, Tỉnh ủy viên, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Sau 16 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Y dược Hợp Lực đã đào tạo gần 10.000 sinh viên, cung ứng gần 10.000 cán bộ, nhân viên y tế cho thị trường lao động, đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Hiện nhà trường có 132 giảng viên, trong đó hơn 50 giảng viên trình độ sau đại học, nhiều nhà giáo đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực Nguyễn Thị Hoa khai mạc buổi lễ.

Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực đào tạo 9 ngành thuộc khối chăm sóc sức khỏe; triển khai mô hình đào tạo gắn với thực hành tại 2 cơ sở y tế hiện đại: Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực và Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

Năm 2025, trường có 501 sinh viên tốt nghiệp thuộc các ngành cao đẳng Dược và Điều dưỡng. 100% sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi, xuất sắc. Tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 96%, thể hiện chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Tạ Hồng Lựu phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT Tạ Hồng Lựu ghi nhận và đánh giá cao kết quả Trường Cao đẳng Y dược Hợp Lực đạt được trong thời gian qua; biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh và khu vực.

Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa Tạ Hồng Lựu tặng hoa chúc mừng Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực.

Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT nhấn mạnh, nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu mới, đồng chí đề nghị Trường Cao đẳng Y dược Hợp Lực tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá và phát triển giáo dục đào tạo.

Nhà trường cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý; đẩy mạnh kiểm định chất lượng; nâng cao trách nhiệm đối với hiệu quả cuối cùng là việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa phòng thực hành; chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo vừa giỏi chuyên môn, vừa là tấm gương đạo đức, truyền cảm hứng cho sinh viên.

Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT cũng gửi gắm niềm tin và kỳ vọng tới các sinh viên, mong các em nỗ lực rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tri thức, bản lĩnh của thế hệ trẻ; trở thành những người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Trường Cao đẳng Y Dược Hợp Lực trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân niên khóa 2022-2025.

Tại buổi lễ, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã tri ân các nhà giáo tiêu biểu; khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2024-2025; tuyên dương 20 sinh viên tiêu biểu trong học tập và rèn luyện; trao học bổng hỗ trợ sinh viên vượt khó.

Nhà trường cũng đã trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân niên khóa 2022-2025.

Tô Hà