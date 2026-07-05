Trung vệ trẻ nhất và cao nhất ĐT Việt Nam đặt quyết tâm cao trong lần đầu tập trung; Mbappe lập công đưa Pháp vào tứ kết World Cup 2026

Morocco đại thắng chủ nhà Canada, trở thành đội đầu tiên tiến vào tứ kết World Cup 2026; FIFA từ chối công nhận kiến tạo, Messi tạm lỡ hẹn với kỷ lục World Cup; Brazil đụng độ Na Uy, Anh đối đầu chủ nhà Mexico... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (5/7).

Trung vệ trẻ nhất và cao nhất ĐT Việt Nam đặt quyết tâm cao trong lần đầu tập trung

Trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam đang tích cực rèn quân với các bài tập đối kháng dưới sự quan sát của HLV Kim Sang Sik.

Đinh Quang Kiệt quyết tâm nỗ lực trên sân tập. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, trung vệ trẻ 19 tuổi Đinh Quang Kiệt, “cây sào” sở hữu chiều cao ấn tượng 1m96, đã có những chia sẻ đầy hào hứng trong lần đầu tiên được triệu tập lên tuyển. Cầu thủ thuộc biên chế HAGL bày tỏ sự biết ơn đối với cơ hội quý giá này và coi đây là dịp quan trọng để học hỏi kinh nghiệm từ các đàn anh.

Quang Kiệt khẳng định bản thân đang nỗ lực hết mình trên sân tập, thể hiện quyết tâm cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình để cống hiến cho màu cờ sắc áo quốc gia.

Morocco đại thắng chủ nhà Canada, trở thành đội đầu tiên tiến vào tứ kết World Cup 2026

Trong trận cầu thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra trên sân NRG, Morocco đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Canada với tỷ số 3-0 để trở thành đội tuyển đầu tiên ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Morocco “tỉnh giấc” trong hiệp 2 và ghi 3 bàn vào lưới Canada. Ảnh: Getty

Dù bị ép sân trong suốt hiệp một, đại diện Bắc Phi đã lột xác hoàn toàn ở hiệp hai bằng lối chơi phản công sắc sảo. Azzedine Ounahi tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng ở phút 50 và 82, trước khi Soufiane Rahimi ấn định chiến thắng chung cuộc ở phút bù giờ cuối cùng.

Với bản lĩnh và sự hiệu quả đáng kinh ngạc, “những chú sư tử Atlas” đang tái hiện hành trình kỳ diệu như tại World Cup 2022 và sẽ đối đầu với ĐT Pháp tại vòng tiếp theo.

Mbappe lập công đưa Pháp vào tứ kết World Cup 2026 sau trận thắng nghẹt thở

Trong trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2026, đội tuyển Pháp đã vượt qua Paraguay với tỷ số tối thiểu 1-0 để giành tấm vé vào tứ kết.

Mbappe toả sáng đưa Pháp vào tứ kết. Ảnh: FIFA

Dù áp đảo hoàn toàn về thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội, thầy trò HLV Didier Deschamps gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự kiên cường và lối chơi quyết liệt của đối thủ. Phải đến phút 70, sau khi trọng tài tham khảo VAR và cho hưởng phạt đền, Kylian Mbappe mới có thể tỏa sáng với cú sút chính xác, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đây cũng là pha lập công thứ 11 của Mbappe tại vòng knock-out World Cup, giúp anh nới rộng kỷ lục cá nhân. Pháp sẽ chạm trán Morocco ở vòng tứ kết vào ngày 10/7 tới.

FIFA từ chối công nhận kiến tạo, Messi tạm lỡ hẹn với kỷ lục World Cup

Trong trận đấu giữa Argentina và Cape Verde tại vòng 1/16 World Cup 2026, Lionel Messi đã bỏ lỡ cơ hội thiết lập kỷ lục kiến tạo mới.

Messi vẫn cần thêm một đường kiến tạo thành bàn để đi vào lịch sử. Ảnh: Getty

Cụ thể, sau quả đá phạt góc của Messi, trung vệ Romero đánh đầu đưa bóng chạm tay cầu thủ Diney Borges đổi hướng vào lưới. Tuy nhiên, FIFA đã xác định đây là tình huống phản lưới nhà của Borges thay vì bàn thắng do Romero ghi.

Quyết định này khiến siêu sao người Argentina vẫn dừng lại ở con số 8 pha kiến tạo, ngang bằng với thành tích của huyền thoại Maradona. Dù vậy, “El Pulga” vẫn còn cơ hội lịch sử khi Argentina bước vào trận đấu với Ai Cập tại vòng 1/8 diễn ra ngày 7/7 tới.

World Cup 2026 ngày 5/7: Brazil đụng độ Na Uy, Anh đối đầu chủ nhà Mexico

Vòng 1/8 World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những màn so tài đỉnh cao vào rạng sáng 6/7.

Trận đấu giữa Brazil và Na Uy diễn ra vào lúc 3h ngày 6/7. Ảnh: Khelnow

Lúc 3h00, Brazil sẽ chạm trán Na Uy trong trận cầu tâm điểm. Trong khi “Selecao” khát khao giành lại vinh quang sau 24 năm chờ đợi, Na Uy lại đang thăng hoa nhờ phong độ hủy diệt của siêu sao Erling Haaland - người đã ghi bàn trong 13 trận quốc tế gần nhất.

Lúc 7h00, đội tuyển Anh sẽ đối đầu chủ nhà Mexico trên sân vận động Azteca huyền thoại. Đội chủ nhà đang sở hữu chuỗi thành tích toàn thắng ấn tượng và chưa từng thất bại tại Azteca trong lịch sử World Cup, trong khi “Tam Sư” quyết tâm phá dớp buồn tại sân đấu này cùng sự tỏa sáng của chân sút Harry Kane.

Cả hai trận đấu đều được tường thuật trực tiếp trên hệ thống VTV.

HS