Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 21/7, Đoàn công tác Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam do đồng chí Nguyễn Lam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng.

Đoàn công tác dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàm Rồng.

Tham gia đoàn có lãnh đạo Trung ương Hội, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và Hội Người cao tuổi tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam ngày càng vững mạnh, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Lam dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng là nơi yên nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ quê hương Thanh Hóa và các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào. Đây là một trong những địa chỉ đỏ có ý nghĩa đặc biệt trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ.

Hoạt động dâng hương là dịp để cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi Việt Nam bày tỏ lòng thành kính, tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tuyết Hạnh – Hồng Thư