Trung Quốc - Thụy Điển thúc đẩy hợp tác, ủng hộ chủ nghĩa đa phương

Ngày 4/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Thụy Điển Maria Malmer Stenergard đã đạt đồng thuận về thúc đẩy hợp tác song phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và bảo vệ trật tự quốc tế. Cuộc gặp cho thấy những tín hiệu tích cực trong quan hệ giữa hai nước sau giai đoạn gặp nhiều khó khăn.

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Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái) hội đàm với Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard tại Stockholm, Thụy Điển, ngày 4/7. Ảnh: Xinhua.

Ông Vương Nghị cho biết quan hệ Trung Quốc - Thụy Điển đã có chuyển biến tích cực kể từ chuyến thăm Trung Quốc của bà Maria Malmer Stenergard vào năm ngoái. Trung Quốc sẵn sàng cùng Thụy Điển thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định và lành mạnh, đồng thời mong muốn Stockholm tiếp tục thực hiện nguyên tắc “Một Trung Quốc”, coi đây là nền tảng chính trị của quan hệ song phương.

Đề cập hợp tác kinh tế, Ngoại trưởng Trung Quốc hoan nghênh doanh nghiệp Thụy Điển mở rộng đầu tư tại thị trường Trung Quốc, đồng thời mong muốn Thụy Điển bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng cho doanh nghiệp Trung Quốc và đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và giao lưu nhân dân.

Về các vấn đề quốc tế, ông Vương cho biết Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với Thụy Điển nhằm bảo vệ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế và cùng ứng phó các thách thức toàn cầu.

Lãnh đạo hai nước nhất trí tăng cường hợp tác, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và bảo vệ trật tự quốc tế. Ảnh: Xinhua.

Về phần mình, Ngoại trưởng Maria Malmer Stenergard khẳng định Thụy Điển coi trọng quan hệ với Trung Quốc và tiếp tục thực hiện nguyên tắc “Một Trung Quốc”. Bà cho biết Stockholm mong muốn tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực thương mại, chuyển đổi xanh, đổi mới khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo và phát triển bền vững.

Bà cũng đánh giá cao chính sách miễn thị thực của Trung Quốc đối với công dân Thụy Điển, bày tỏ mong muốn mở rộng giao lưu học thuật, giáo dục, đồng thời tăng cường phối hợp với Trung Quốc trong việc bảo vệ luật pháp quốc tế và hệ thống thương mại đa phương.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.