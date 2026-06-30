Trung Quốc lần đầu công bố hình ảnh chiến đấu cơ thế hệ mới

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa công bố hình ảnh chính thức đầu tiên của một mẫu máy bay chiến đấu tiên tiến được giới chuyên gia nhận định nhiều khả năng là tiêm kích thế hệ thứ sáu.

Trung Quốc lần đầu công bố hình ảnh mẫu chiến đấu cơ thế hệ mới. Ảnh: Business up turn.

Động thái này được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong chương trình hiện đại hóa lực lượng không quân của Trung Quốc, đồng thời phản ánh sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các cường quốc trong lĩnh vực công nghệ hàng không quân sự.

Hình ảnh xuất hiện trong một đoạn video do PLA đăng tải nhân dịp kỷ niệm 10 năm máy bay vận tải hạng nặng đầu tiên của Trung Quốc được đưa vào biên chế. Qua những hình ảnh được công bố, chiếc máy bay sở hữu thiết kế không cánh đuôi, thân máy bay liền khối và nhiều chi tiết được tối ưu hóa nhằm giảm khả năng bị radar phát hiện. Đây đều là những đặc điểm thường thấy trên các thiết kế tiêm kích thế hệ thứ sáu đang được nhiều quốc gia nghiên cứu phát triển.

Hiện tại, Bắc Kinh vẫn chưa công bố tên gọi chính thức của mẫu máy bay này cũng như thời điểm đưa vào trang bị hay kế hoạch triển khai. Các thông tin về động cơ, hệ thống điện tử hàng không, vũ khí, tầm hoạt động cũng như các tính năng chiến đấu vẫn được giữ kín.

Theo giới chuyên gia quốc phòng, các tiêm kích thế hệ thứ sáu trong tương lai được kỳ vọng sẽ vượt xa các mẫu máy bay thế hệ thứ năm hiện nay nhờ tích hợp công nghệ tàng hình tiên tiến hơn, khả năng hợp nhất dữ liệu từ nhiều cảm biến, trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phi công, năng lực tác chiến có người lái hoặc không người lái, cùng khả năng kết nối với các hệ thống tác chiến trên không, trên bộ và trên biển.

Các tiêm kích thế hệ thứ sáu trong tương lai được kỳ vọng sẽ vượt xa các mẫu máy bay thế hệ thứ năm hiện nay nhờ tích hợp các công nghệ tiên tiến. Ảnh: Aero time.

Việc lần đầu tiên công khai hình ảnh của mẫu chiến đấu cơ mới được đánh giá là bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển công nghiệp hàng không quốc phòng của Trung Quốc. Trong hơn một thập kỷ qua, Bắc Kinh đã liên tục tăng đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ quân sự mũi nhọn như hàng không vũ trụ, hải quân, tên lửa và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng lực quốc phòng.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion/ Business up turn.